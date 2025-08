Un importante passo avanti verso l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche in Puglia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al progetto di Terna per il potenziamento della rete elettrica a Ostuni, in provincia di Brindisi. L’intervento, che prevede un investimento di 44 milioni di euro, si inserisce in una più ampia strategia di Terna, l’operatore nazionale, volta a rendere la rete più resiliente, efficiente e sostenibile, rispondendo al crescente fabbisogno del territorio e migliorando al tempo stesso il contesto paesaggistico locale.

Dettagli dell’intervento e i benefici per il territorio

Il progetto autorizzato riguarda la realizzazione di nuove linee elettriche a 150 kV, per un totale di 22 km. La particolarità dell’opera risiede nella sua natura quasi totalmente interrata: ben 19 km di collegamenti saranno infatti posati in cavo, minimizzando l’impatto visivo e ambientale. Queste nuove infrastrutture serviranno a collegare la cabina primaria “Ostuni Mare” con l’esistente linea “CP Fasano – CP Ostuni”, potenziando così l’intero sistema.

Un aspetto rilevante del progetto è la conseguente opera di riqualificazione paesaggistica. Terna ha previsto la demolizione di 1,5 km di elettrodotti aerei e la rimozione di 6 sostegni elettrici già presenti, contribuendo a restituire una porzione di territorio al suo stato naturale. Questo approccio, che unisce potenziamento tecnologico e attenzione all’ambiente, riflette la filosofia di progettazione del Gruppo, eseguita secondo rigidi indicatori ambientali e sociali. L’obiettivo è chiaro: garantire una migliore qualità del servizio per cittadini e imprese, mantenendo la coerenza con i principi di tutela del paesaggio.

La Puglia al centro della strategia di Terna

L’intervento a Ostuni non è un caso isolato, ma si inserisce in un piano di investimenti ben più vasto. La Puglia si conferma un’area strategica per l’operatore di rete, con Terna che attualmente gestisce sul territorio oltre 4.000 km di linee elettriche ad alta e altissima tensione e 61 stazioni. Nel Piano di Sviluppo 2025–2034, la regione si posiziona come la seconda a livello nazionale per volume di investimenti in infrastrutture elettriche, con un impegno totale di 3,2 miliardi di euro. Questo testimonia l’importanza del Mezzogiorno come motore per la transizione energetica del Paese e l’attenzione di Terna nel supportare lo sviluppo sostenibile del Sud.