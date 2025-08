Prevost, che non ha ancora compiuto 70 anni, gode di una forma fisica che i suoi predecessori alle Giornate Mondiali della Gioventù (GMG) hanno perso da tempo, a causa dell’età e di vari acciacchi.

Forse non possiede l’esplosività di Giovanni Paolo II, né la profonda sapienza teologica di Benedetto XVI, o la naturale spontaneità di Francesco (sebbene potremmo scoprire in lui tutte queste qualità con il tempo): tuttavia, papa Leone XIV, mite, riservato e schivo, è riuscito subito a farsi amare dall’un milione di giovani giunti a Roma per il loro Giubileo.

La sua prima uscita pubblica tra la gente è stata memorabile: ha conquistato tutti fin dai primi momenti, grazie a un percorso di mezz’ora in papamobile durante cui non ha mai smesso di salutare e benedire i ragazzi entusiasti, con un sorriso quasi timido che sembrava volerli abbracciare uno a uno.

Il primo Papa americano li aveva già conquistati la sera di martedì, con la discesa in piazza San Pietro dopo la messa di benvenuto. È stata una sorpresa: il giro in papamobile e il saluto dall’altare non erano previsti.

Leone XIV ha detto:

“Siete sale della Terra, luce del mondo, il vostro entusiasmo è stato ascoltato fino alla fine del mondo.”

Il messaggio è stato pronunciato nelle tre lingue che utilizza abitualmente — inglese, spagnolo e italiano — rivolgendosi ai 120 mila giovani radunati anche lungo via della Conciliazione.

Tra i Pontefici degli ultimi decenni, soltanto Karol Wojtyla era più giovane al momento dell’elezione, con i suoi 58 anni. Naturalmente, siamo lontani dall’incredibile record di Giovanni XII, che salì al soglio papale nel 955 appena diciottenne, vivendo soltanto altri nove anni dopo l’elezione.

In confronto, Joseph Ratzinger è diventato Benedetto XVI a 78 anni, mentre Francesco aveva già 76 anni al momento dell’elezione.

Il papa a cui Prevost si ispira profondamente, tanto da adottarne il nome, è Leone XIII, eletto a 68 anni e vissuto fino a 93, risultando uno dei pontefici più longevi nella storia della Chiesa.

Da autentico americano, papa Prevost ha sempre avuto una passione per lo sport. Ha praticato il tennis a livello amatoriale e lo considera una vera e propria metafora della vita. Dopo la sua elezione, ha raccontato che il tennis gli ha insegnato ad «accettare la sconfitta, riconoscere i propri limiti e rialzarsi con fede». Oltre a questo, è appassionato anche di baseball e calcio, e online circolano fotografie che lo ritraggono mentre cavalca.

Durante la processione del Corpus Domini dello scorso giugno, sui social sono apparsi numerosi commenti ammirati per la sua determinazione, osservando la sua «camminata» dalla basilica di San Giovanni a quella di Santa Maria Maggiore, vestito con i pesanti paramenti sacri e tenendo con fermezza l’ostensorio. Questo nonostante la temperatura a Roma sfiorasse i 40 gradi. Né Benedetto XVI né Francesco avrebbero potuto mostrare una simile resistenza fisica.

Tuttavia, spesso a un papa non è richiesta solo la forza fisica. Tutti ricordano nella GMG del 2000 Giovanni Paolo II, già molto debilitato dal Parkinson e dalle malattie che lo avrebbero stroncato meno di cinque anni dopo, capace di infiammare il cuore e l’anima di due milioni di giovani battendo il ritmo dei canti seduto su una sedia e muovendo le braccia al medesimo tempo.

Una fede pura e senza sdoppiamenti

Da agostiniano e canonista, Leone XIII ha sempre puntato su una fede semplice e concreta, senza complicazioni o deviazioni. La sua fede si è manifestata nella croce di Cristo, simbolo giubilare che ha esibito sorridendo appena sceso dalla papamobile sul grande palco, accompagnato dalle voci del coro della Diocesi di Roma.

Forse i giovani partecipanti hanno compreso che non si trattava solo di una «coreografia»; nel corso dei secoli, infatti, la Chiesa cattolica ha sempre valorizzato la potenza del gesto e della scenografia nei suoi riti. Un’immagine evocativa tra tante è stata quella di Leone XIII in mozzetta rossa e stola, inginocchiato davanti all’ostensorio nel silenzio quasi irreale di Tor Vergata, immortalata da migliaia di cellulari.