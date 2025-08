Lungo la vasta spianata di Tor Vergata, un milione di giovani, un po’ affaticati rispetto al giorno precedente, si raccolgono ancora sotto il cielo serale. Le parole di Leone XIV, pronunciate al termine della celebrazione, rispondono a chi si domanda come sia stato possibile radunare così tante persone da 146 Paesi in occasione del Giubileo dei giovani:

«Voi rappresentate la prova che un mondo diverso è realizzabile, un mondo basato sulla fraternità e l’amicizia, dove i conflitti non si risolvono con le armi, ma con il dialogo.»

Il tono di Prevost è calmo, famigliare. «Sì, con Cristo tutto è possibile». Non ci sono frasi ad effetto né gesti teatrali; ciò che importa davvero sono le parole, la Parola, che i giovani accolgono come un invito a non accontentarsi, “Continuiamo a sognare, a sperare insieme”. Un’esortazione a guardare oltre questo presente, spesso cupo e desolante:

«In comunione con Cristo, siamo più vicini che mai ai giovani vittime delle peggiori ingiustizie causate da altri esseri umani. Siamo vicini ai giovani di Gaza, a quelli dell’Ucraina e a tutti quelli delle terre dilaniate dalla guerra.»

La notte dei giovani

Lo stile di Prevost si manifesta nella gentilezza di un uomo umile che, salutando i ragazzi con un semplice “buonanotte” sabato, aveva aggiunto:

«Vi raccomando di riposarvi un po’.»

Durante la notte vengono distribuite coperte termiche e scatole pasto, grandi come scatole da scarpe, nei colori bianco e giallo della bandiera vaticana. All’interno, tramezzini, biscotti, cornetti e succhi di frutta.

Intorno alle due di notte cade qualche goccia di pioggia, ma nessuno sembra preoccuparsene troppo. Alcuni già riposano, mentre altri si dedicano a balli sotto le stelle o a partite di pallone, in mezzo ai sacchi a pelo sparsi sul terreno. La scarsa illuminazione rende complicato orientarsi, e si comprende quanto fosse utile il consiglio contenuto nel vademecum per i pellegrini di portare piccole torce o luci frontali.