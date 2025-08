Il conto è salato, la promessa era vuota. L’Antitrust ha multato Shein con una sanzione da 1 milione di euro per “greenwashing”, accusando il colosso del fast fashion di aver ingannato i consumatori sulle presunte caratteristiche “green” dei suoi prodotti. Una mossa che mette in discussione la sostenibilità dichiarata dal gigante cinese e lancia un avvertimento a tutto il settore.

I claim ingannevoli sulla sostenibilità

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il noto marchio di “fast e superfast fashion” ha diffuso diverse affermazioni ambientali false o fuorvianti sul proprio sito web e sulle pagine promozionali. Nello specifico, le contestazioni si concentrano su:

Sezione “#SHEINTHEKNOW” : i messaggi sulla “progettazione di un sistema circolare” e sulla riciclabilità dei prodotti sono stati giudicati falsi e confusionari.

: i messaggi sulla “progettazione di un sistema circolare” e sulla riciclabilità dei prodotti sono stati giudicati falsi e confusionari. Linea “evoluSHEIN by Design” : i claim hanno enfatizzato l’uso di fibre “green” senza specificare i reali benefici ambientali durante l’intero ciclo di vita del prodotto e senza evidenziare che la collezione rappresenta solo una parte marginale dell’offerta totale di Shein.

: i claim hanno enfatizzato l’uso di fibre “green” senza specificare i reali benefici ambientali durante l’intero ciclo di vita del prodotto e senza evidenziare che la collezione rappresenta solo una parte marginale dell’offerta totale di Shein. Sezione “Responsabilità sociale”: gli annunci di voler ridurre le emissioni di gas serra del 25% entro il 2030 sono stati presentati in modo vago e contraddetti da un effettivo aumento delle emissioni tra il 2023 e il 2024.

Un maggiore dovere di diligenza

Nel valutare la scorrettezza della condotta, l’AGCM ha sottolineato il maggiore dovere di diligenza che incombe su un’azienda che opera in un settore ad alto impatto ambientale come quello del “fast fashion”. L’uso di tali pratiche ingannevoli può indurre i consumatori a credere che i prodotti abbiano un minore impatto ecologico di quanto non sia in realtà.