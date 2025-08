Medici stranieri con specializzazioni non riconosciute in Italia saranno presenti nelle corsie ospedaliere: la Regione rassicura sia i pazienti sia coloro che criticano la sperimentazione. Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità del Veneto, spiega che «non ci sarà alcun rischio, poiché saranno coinvolti solo i codici bianchi nell’ambito dell’emergenza-urgenza. Si tratta di un progetto pilota con molte garanzie, finalizzato a reperire personale sanitario che al momento è difficile trovare, garantendo così la continuità dei servizi».

Il provvedimento segna anche lo stop ai cosiddetti «gettonisti». Le accuse mosse dai sindacati dei professionisti della sanità e dal Partito Democratico che definiscono il decreto illegittimo vengono respinte con forza. L’assessora Lanzarin chiarisce: «Questa possibilità è prevista da una legge introdotta durante l’emergenza Covid (il decreto Cura Italia) e prorogata fino alla fine del 2027». Di recente, la Regione ha adottato un atto che consente l’assunzione di personale sanitario i cui titoli non sono riconosciuti in Italia, scatenando però un acceso dibattito.

La delibera è stata però contestata da tutti i rappresentanti nazionali dei medici – con il Veneto primo a proporre questa apertura – e dalla Federazione regionale degli Ordini provinciali. A seguito di queste opposizioni, il consigliere dei Verdi Andrea Zanon ha richiesto un consiglio regionale straordinario, mentre il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, Giovanni Manildo, ha invitato Palazzo Balbi a sospendere immediatamente l’iniziativa.

Giovanni Manildo ha affermato:

«Bisogna bloccare questa svolta pericolosa, affrettata e mai condivisa con medici, operatori, Ordini professionali e sindacati. La possibilità di assumere medici stranieri con titoli non riconosciuti, basata su una norma nata durante la pandemia e ormai superata, rappresenta un azzardo amministrativo, sanitario e politico inaccettabile».

Questo dibattito riflette la profonda difficoltà del sistema sanitario regionale nel reperire personale qualificato, in particolare nell’area dell’emergenza-urgenza, settore su cui si concentra la sperimentazione. La norma, introdotta per fronteggiare l’emergenza sanitaria globale, viene ora messa in discussione per il suo utilizzo continuativo in un contesto ormai normale.

Il confronto tra enti regionali, operatori sanitari e forze politiche sottolinea l’importanza di garantire sempre la massima sicurezza e qualità delle prestazioni mediche, soprattutto in un momento in cui le liste d’attesa e la carenza di personale rappresentano una sfida crescente per il sistema pubblico.

Palazzo Balbi mantiene la sua posizione ma si mostra disponibile ad accogliere alcune delle richieste avanzate dalla Federazione veneta. L’assessora ha dichiarato: «Sì alla creazione di elenchi separati e alla presenza degli Ordini professionali nelle commissioni valutatrici», offrendo così un segnale di apertura. Uno dei principali timori espressi dalla Federazione riguarda il fatto che i sanitari assunti potrebbero non essere iscritti all’Ordine professionale, con la conseguente difficoltà nel monitorare la loro formazione e posizione.

Per questo motivo è stata richiesta l’istituzione di un albo regionale dedicato. Tuttavia, non è detto che questi operatori sanitari risultino estranei agli elenchi professionali tradizionali: potrebbero infatti essere italiani laureati sul territorio nazionale ma con una specializzazione acquisita all’estero, oppure stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento della laurea ma non hanno completato l’intero percorso formativo. Inoltre, vi sono anche medici che devono terminare procedure amministrative o formative ancora in corso.

L’assessora Lanzarin ha aggiunto: «Si tratta di un banco di prova, vedremo quanti saranno, quali titoli presenteranno. A differenza di altre realtà, come la Calabria che ha un accordo per l’arrivo di 497 medici cubani entro il 2025, noi guardiamo a chi è già presente sul territorio. Potremmo anche ricevere risposte da operatori già attivi all’interno di cooperative. Prima di tutto, comunque, esauriremo le graduatorie esistenti».

Controllo delle competenze e questioni legali

Nonostante l’apertura, rimangono molte criticità. Per Manildo, il provvedimento è «inaccettabile a causa delle gravi incertezze che riguardano il controllo delle competenze, possibili complicazioni legali e amministrative, ma anche perché rappresenta una chiara fotografia dello stato di crisi della nostra sanità».

Da parte sua, Zanoni ha lanciato una provocazione a Forza Italia, affermando:

«È urgente convocare un consiglio regionale straordinario. Sono necessarie tredici firme: noi dell’opposizione ne abbiamo dieci. Ora Forza Italia dimostri coerenza. Se Tosi definisce la misura “illegittima e rischiosa”, allora che passi dalle parole ai fatti e sottoscriva la richiesta. I tre consiglieri di FI possono permettere la convocazione, lo facciano».