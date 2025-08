Durante la campagna elettorale ogni stratagemma è utile per conquistare consensi. E così, con l’estate in pieno svolgimento, il tradizionale approccio “porta a porta” lascia spazio a una formula più insolita, ma efficace: la campagna “spiaggia a spiaggia”. Questa idea è stata adottata da Matteo Ricci, eurodeputato del Partito Democratico e candidato alla presidenza della Regione Marche, in vista delle elezioni del 28 e 29 settembre.

L’ex sindaco di Pesaro ha superato, almeno per ora, il momento di difficoltà politico-giudiziaria legato a un’indagine in corso – un ostacolo che non gli ha impedito il sostegno del Movimento 5 Stelle, arrivato dopo il recente interrogatorio – e si è lanciato con decisione nella campagna per la poltrona di governatore. Attualmente il ruolo è ricoperto da Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d’Italia sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra.

Oltre alle consuete modalità di avvicinamento al pubblico – comizi, visite ai mercati, distribuzione di volantini e santini – Ricci ha potenziato la presenza sui social network e ha scelto uno strumento innovativo per le Marche: un gommone con cui raggiunge direttamente gli elettori sulle spiagge, promuovendo così una campagna elettorale “on the beach”.

Questa strategia rispecchia la volontà di intercettare i cittadini in momenti di relax e di festa, sfruttando un contatto più informale e diretto rispetto ai tradizionali metodi.

Il ricorso al gommone e agli incontri sulle spiagge si inserisce in un quadro elettorale particolarmente competitivo e complesso, in cui la comunicazione assume un ruolo cruciale soprattutto in una regione delicata come le Marche, dove le sfide politiche sono particolarmente sentite.

La campagna di Matteo Ricci rappresenta così un esempio di adattamento alle nuove dinamiche comunicative e ambientali nel panorama politico italiano, confermando la continua ricerca di modalità originali per consolidare il consenso e rafforzare il legame con i potenziali elettori.