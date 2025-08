L’iniziativa estiva di Trenitalia dedicata ai cani di grossa taglia ha ricevuto un riconoscimento positivo dall’Unione Europea. Dal 21 giugno al 15 settembre, questi animali potranno viaggiare gratuitamente sui treni Frecce e Intercity, a condizione che siano tenuti al guinzaglio, indossino la museruola e siano accompagnati da documentazione sanitaria in regola.

Oliver Varhelyi, commissario europeo per il benessere animale, ha espresso il suo apprezzamento tramite un messaggio sulla piattaforma X:

“Misure di questo tipo possono agevolare milioni di cittadini e i loro animali domestici. Sono lieto di vedere interventi come quello di Trenitalia che offre l’accesso gratuito ai cani di taglia grande.”

Il commissario ha inoltre condiviso un link alla pagina informativa di Trenitalia, dove vengono spiegate nel dettaglio tutte le condizioni della promozione, ideata per garantire una mobilità estiva più inclusiva e sostenibile.

Generalmente, il costo del biglietto per i cani di grande taglia è di 5 euro (ridotto a 1 euro il sabato), ma durante il periodo estivo sarà completamente gratuito. Restano invece invariate le regole per gli animali di piccola taglia, come cani e gatti, che possono viaggiare gratis se trasportati all’interno di un trasportino, con un limite di un animale per passeggero.