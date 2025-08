Da venerdì ad oggi, l’Italia ha registrato otto gravi incidenti sul lavoro, distribuiti dal nord al sud del Paese. Il bilancio è allarmante: tre morti e dieci feriti gravi, con numerosi cantieri posti sotto sequestro. Mentre la nazione si appresta alle ferie estive, la tragedia silenziosa nei luoghi di lavoro sembra non accennare a fermarsi.

Antonio Di Bella, presidente nazionale di Anmil (Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), ha espresso una dura denuncia di fronte all’improvvisa impennata di incidenti, sottolineando in particolare i due decessi avvenuti nel veneziano. Anmil ha chiesto con urgenza l’istituzione di una Procura Nazionale del Lavoro, capace di coordinare in modo efficiente tutte le indagini relative ai reati connessi alla sicurezza sul lavoro.

Sabato 2 agosto un operaio di 31 anni ha perso la vita folgorato mentre lavorava su una piattaforma a sei metri di altezza in un cantiere a Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola). Nella mattinata dello stesso giorno, due giovani lavoratori di 30 e 20 anni sono morti precipitando all’interno di una cisterna destinata alla raccolta di residui biologici a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia.

Nel corso della stessa giornata, diversi altri incidenti gravi hanno coinvolto operai in varie località: a Andria (BAT), un lavoratore di 62 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un’altezza di quattro metri mentre posava lastre metalliche su un capannone; a Buddusò (Sassari), un operaio di 41 anni è stato travolto dal pneumatico di un camion all’interno di un’officina meccanica; ad Eboli (Salerno), un lavoratore di 39 anni è stato ricoverato in prognosi riservata dopo una caduta dal tetto durante l’installazione di pannelli fotovoltaici.

In provincia di Salerno, a Montecorvino Pugliano, il 1° agosto tre operai hanno subito gravi ferite a causa del ribaltamento di un cestello durante il montaggio di un’insegna pubblicitaria. Sempre quel giorno, a Roma, due lavoratori sono stati feriti da un’esplosione avvenuta in una cabina elettrica durante attività di manutenzione, mentre a Malo (Vicenza) due operai sono precipitati da un’impalcatura alta otto metri.

Antonio Di Bella ha commentato:

“Le dinamiche che si ripetono sono sempre le medesime: cadute dall’alto, folgorazioni, esplosioni, schiacciamenti. E le conseguenze purtroppo sono na visita di vite interrotte, famiglie distrutte, e una nazione che fatica ancora a risolvere il problema dell’insicurezza strutturale nei luoghi di lavoro.”

Di Bella ha proseguito:

“Per questo motivo, come Anmil, sollecitiamo un cambiamento incisivo: serve maggiore prevenzione, controlli più rigorosi ed efficaci, formazione specializzata e un aggiornamento normativo che non rimanga solo teoria ma trovi concreta applicazione quotidiana nei posti di lavoro. La sicurezza deve diventare un valore imprescindibile da tutelare ogni giorno, non un costo da contenere.”