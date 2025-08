I mercati asiatici si svegliano in un’insolita giornata di chiaroscuro finanziario. Se da una parte c’è chi resiste e chiude in territorio positivo, dall’altra c’è l’onda d’urto che si abbatte con forza sulla Borsa di Tokyo. A dettare questo ritmo frammentato sono state le alterne vicende legate ai dazi imposti dall’amministrazione Trump e, soprattutto, la deludente performance registrata da Wall Street venerdì, i cui effetti si sono fatti sentire pesantemente a Est.

Il Nikkei 225 accusa il colpo, pesa lo yen forte

Il principale listino giapponese, il Nikkei 225, ha terminato la giornata con un calo significativo dell’1,38%. La causa principale di questa flessione è da ricercarsi nella debolezza del mercato statunitense, in particolare dopo i dati negativi del Job Report emersi venerdì. La delusione sulle cifre dell’occupazione USA ha spinto gli investitori a rifugiarsi in asset più sicuri, portando a un apprezzamento dello yen. Una valuta nipponica più forte penalizza tipicamente il comparto esportatore del Paese, con conseguenze dirette sull’andamento della borsa.

Mercati asiatici a due velocità

Nonostante il quadro complessivamente eterogeneo, altri mercati asiatici hanno mostrato una maggiore tenuta. La Borsa di Shenzhen ha chiuso sostanzialmente piatta, con una perdita dello 0,08%, mentre la Cina in generale ha saputo resistere all’impatto negativo. Segno più, invece, per i listini di Hong Kong (+0,67%) e Seul (+0,99%). Tendenze meno marcate per i mercati di Mumbai e Sydney, che hanno oscillato attorno alla parità con variazioni frazionali (+0,18% e -0,05% rispettivamente).

Sul fronte delle valute, l’euro mostra un esiguo rialzo contro lo yen (+0,17%) e un calo frazionale contro lo yuan cinese (-0,67%) e il dollaro di Hong Kong (-0,21%). I rendimenti per le obbligazioni decennali di Giappone e Cina si attestano, rispettivamente, all’1,51% e all’1,7%. Nelle prossime giornate, l’attenzione degli investitori sarà rivolta ad alcuni dati macroeconomici di rilievo, come il PMI servizi Caixin in Cina e le spese reali delle famiglie in Giappone.