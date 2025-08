INWIT e Legambiente lanciano un nuovo progetto congiunto per la prevenzione degli incendi nella Capitale. L’iniziativa, che coinvolge anche l’Ente Regionale RomaNatura, prevede l’installazione di videocamere intelligenti e tecnologie di intelligenza artificiale su 5 torri di telecomunicazione per tutelare la Riserva Naturale di Monte Mario e il Parco Urbano del Pineto.

La tecnologia a difesa dell’ambiente

Il progetto si basa sull’installazione di 6 videocamere smart e 5 gateway sulla sommità delle torri INWIT, posizionate strategicamente a ridosso delle aree verdi. Queste apparecchiature, grazie all’intelligenza artificiale, sono in grado di rilevare tempestivamente pennacchi di fumo e distinguere un principio di incendio da altre fonti. Le videocamere possono coprire un’area di osservazione che va da 2,5 a 5 km e sono progettate per funzionare anche in condizioni ambientali difficili, proteggendo un patrimonio naturale di circa 500 ettari.

Le dichiarazioni dei protagonisti

I rappresentanti di INWIT, Legambiente e RomaNatura hanno commentato l’avvio del progetto.

Michelangelo Suigo, nella foto, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione & Sostenibilità di INWIT, ha sottolineato che: “Le nostre infrastrutture digitali sono alleate del territorio nella tutela della biodiversità e dell’ambiente. L’installazione sulle nostre torri di videocamere intelligenti e gateway con AI, infatti, conferma il valore strategico delle nostre infrastrutture: oltre ad abilitare la connettività mobile multi-operatore possono essere protagoniste di attività di monitoraggio del territorio e ambientale anche per prevenire gli incendi.”

Giorgio Zampetti, Direttore Generale di Legambiente, ha ricordato un precedente progetto in Abruzzo e l’urgenza di investire nella prevenzione: “A luglio 2024 un vasto incendio ha distrutto una parte di Monte Mario, una ferita ancora visibile oggi, che ci ricorda l’urgenza di investire nella prevenzione incendi e di prevedere maggiori risorse per il verde urbano.”

Infine, il Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura, Emiliano Manari, ha espresso il suo supporto: “Siamo favorevoli all’introduzione di innovazioni tecnologiche che possano contribuire in modo concreto alla tutela del patrimonio naturale. Le attività previste si integrano pienamente con le azioni già in corso da parte di RomaNatura per la prevenzione degli incendi boschivi, nel solco delle attività pianificate e operative già adottate dall’Ente.”