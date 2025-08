Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, ha concesso un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro ad Autotorino, il principale gruppo italiano nella distribuzione automobilistica. Le risorse sono destinate ai piani di crescita e sviluppo sostenibile dell’azienda, e l’operazione rientra nell’impegno della banca a supporto degli investimenti delle PMI collegati agli obiettivi del PNRR.

Gli obiettivi del finanziamento

Il finanziamento di 50 milioni sarà dedicato allo sviluppo dimensionale di Autotorino, che quest’anno celebra il suo 60° anniversario. Gli investimenti previsti includono:

Internazionalizzazione e ingresso in nuovi mercati esteri.

e ingresso in nuovi mercati esteri. Sviluppo di programmi di welfare e formazione per i collaboratori.

e per i collaboratori. Valorizzazione ed efficientamento della rete di vendita, con l’acquisto dell’immobile in via Grosio a Milano.

Le dichiarazioni dei protagonisti

A commento dell’operazione, i vertici di Autotorino e Intesa Sanpaolo hanno sottolineato l’importanza della collaborazione.

Stefano Martinalli, Direttore Generale e CFO di Autotorino, ha dichiarato: “Il piano di sviluppo aziendale 2025-2029 si fonda su tre pilastri: il consolidamento della rete di distribuzione in Italia con il portfolio brand in essere, la crescita su nuovi mercati esteri e l’attività di importazione di nuovi brand emergenti. Intesa Sanpaolo è partner bancario di eccellenza, il cui supporto ci conferma la bontà del nostro programma di sviluppo.”

Daniele Pastore, nella foto, Direttore Regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo, ha aggiunto: “Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere e sostenere lo sviluppo di aziende dinamiche come Autotorino, che consentono di creare valore per l’economia reale e sociale delle comunità in cui operiamo… Nel primo semestre di quest’anno abbiamo erogato 1,1 miliardi di euro per progetti di crescita e sviluppo delle PMI delle province di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Varese.”

Autotorino, un leader europeo

Con un fatturato di oltre 2,6 miliardi di euro e 73.000 veicoli venduti nel 2024, Autotorino si conferma una delle realtà più importanti del settore. L’azienda si è posizionata al 28° posto nella classifica ICDP dei 50 maggiori dealer europei nel 2024, unica azienda italiana in classifica, e da gennaio 2025 ha avviato la sua prima sede in Europa, a Varsavia.