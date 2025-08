Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha superato con esito positivo il 2025 EU-wide stress test, condotto dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) in collaborazione con il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) e la Banca d’Italia. I risultati, annunciati lo scorso 1° agosto 2025, evidenziano la robustezza patrimoniale dell’istituto anche in un contesto di grave crisi economica, grazie a un modello di business diversificato e resiliente.

La tenuta del CET1 ratio

L’esercito di stress test ha simulato gli effetti di uno scenario avverso sull’arco temporale di tre anni, dal 2025 al 2027. I dati mostrano come, anche in queste condizioni estreme, il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) Fully loaded di Intesa Sanpaolo resterebbe su livelli di sicurezza. Nello scenario avverso, il CET1 ratio passerebbe dal 12,40% del dicembre 2024 all’11,78% a fine 2027, confermando una solida capacità di tenuta. Nello scenario base, invece, il coefficiente è atteso in crescita costante, fino al 13,95% al 31 dicembre 2027.

Un segnale per le autorità di vigilanza

L’istituto ha riconosciuto pienamente i risultati dell’esercizio, specificando che lo stress test non stabilisce un voto, bensì costituisce una fonte d’informazione per le autorità di vigilanza. L’obiettivo è valutare la capacità di Intesa Sanpaolo di rispettare i requisiti prudenziali anche in un contesto di stress.

Di seguito si riporta la dichiarazione ufficiale del Gruppo:

“I risultati dello stress test evidenziano la capacità di Intesa Sanpaolo di confermare la propria solidità anche in scenari complessi, grazie al modello di business ben diversificato e resiliente.”