Una rivoluzione da 447 miliardi di dollari: il turismo che conosciamo potrebbe cambiare per sempre. Secondo un nuovo studio di Allied Analytics LLP, entro il 2030 il mercato dei viaggi personalizzati varrà una cifra sbalorditiva, guidato da una richiesta sempre maggiore di esperienze uniche e su misura.

I driver della crescita e la segmentazione del mercato

La forte espansione del mercato è guidata da diversi fattori, tra cui la crescente diffusione delle prenotazioni online, l’influenza dei social media e l’uso combinato di informazioni e tecnologia per soddisfare le esigenze individuali dei viaggiatori. Il rapporto analizza il mercato segmentandolo per tipo di servizio, modalità di prenotazione, fascia d’età, scopo e regione, offrendo una panoramica completa delle tendenze in atto.

Le proiezioni per i diversi segmenti

L’analisi di Allied Analytics LLP ha individuato diversi segmenti in rapida crescita: