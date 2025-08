Il risparmio italiano ha un DNA diverso. È quanto emerge da una nuova analisi dell’ABI sulla ricchezza delle famiglie, che evidenzia una composizione più articolata e una maggiore diversificazione dei portafogli rispetto alla media dell’Eurozona. Questa peculiarità, caratterizzata da una spiccata preferenza per alcuni tipi di investimento, rappresenta un elemento di forza dell’economia nazionale.

La composizione del risparmio italiano

Lo studio dell’ABI sottolinea che la componente finanziaria di mercato (azioni, fondi, titoli di debito) in Italia pesa per il 21,3% della ricchezza totale, un dato superiore al 19,4% dell’Eurozona. Questo si deve in particolare alla maggiore diffusione dei fondi comuni, che in Italia rappresentano il 6,9% della ricchezza, contro una media europea del 4,6%.

Differenze e punti di forza

Un tratto distintivo del risparmio italiano è la forte rilevanza dell’investimento diretto in titoli di debito. Nello specifico, gli investimenti in titoli di Stato costituiscono il 2,5% della ricchezza familiare italiana, un valore nettamente superiore allo 0,5% della media dell’area euro. Allo stesso tempo, il peso delle azioni quotate in Italia risulta più contenuto (1,4%) rispetto alla media europea (2%), così come quello dei prodotti assicurativi e previdenziali (9,1% contro 11,6%).

La proposta dell’ABI

Per valorizzare ulteriormente il patrimonio delle famiglie e convogliare risorse verso le imprese e gli investimenti a lungo termine, l’ABI propone la creazione di una Unione dei Risparmi e degli Investimenti (Savings and Investments Union) a livello europeo. L’iniziativa mira a coordinare le politiche finanziarie per sostenere la crescita economica e l’innovazione.