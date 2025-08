È arrivato il momento decisivo per il decreto Sport. Il governo si prepara a rimuovere le modifiche contestate dal Quirinale, con l’obiettivo di persuadere il presidente Sergio Mattarella a non rimandare il provvedimento alle Camere. Il tempo a disposizione è agli sgoccioli, e la preoccupazione nel cosiddetto “partito del trolley” cresce: se gli adeguamenti concordati tra il ministro Andrea Abodi e Palazzo Chigi non saranno sufficienti, il capo dello Stato potrebbe respingere il testo anche dopo l’approvazione, complicando la pausa estiva per la maggioranza.

Tuttavia, questa è solo una sfumatura rispetto alla complessità politica che grava su un iter legislativo già travagliato. Un senatore di maggioranza sintetizza così la situazione: «Questo decreto minore funge da termometro per i rapporti tra governo e Quirinale. Se non venisse promulgato, nonostante le modifiche in fase di elaborazione, significherebbe che si è arrivati a una fase molto difficile nei loro rapporti.»

Tali osservazioni giungono dopo giorni di tensione tra gli uffici di presidenza del Consiglio e i giuristi del Quirinale, in particolare riguardo ai decreti Sport ed Economia. Nel testo economico è inserito un emendamento della Lega, sottoposto informalmente a critiche da parte del Colle, che prevede il prolungamento fino al 2033 della società Milano-Cortina, creata per organizzare le Olimpiadi invernali.

Il doppio confronto istituzionale viene spiegato all’interno della maggioranza anche come reazione dell’istituzione presidenziale alla serie di decreti varati in estate, che ha costretto l’esecutivo a continui aggiustamenti e compromessi per venire incontro alle richieste del Quirinale.

Il ministro Andrea Abodi ha provato a mantenere la linea dura, ma per evitare una crisi istituzionale il governo ha deciso oggi di avviare una parziale retromarcia sul decreto Sport, che scadrà il 29 giugno se non verrà convertito in legge. Si attende il testo per la seconda lettura al Senato, dove alle 13 è prevista la convocazione della commissione Bilancio per valutare le coperture finanziarie. In quell’occasione il governo illustrerà le modifiche pianificate per evitare il veto del Quirinale.

Il governo si prepara a intervenire in modo preciso, eliminando i due emendamenti inseriti alla Camera che sono stati contestati dal Quirinale.

Il compito di gestire questa delicata operazione spetterà al ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, che dovrà agire con calma e attenzione per sanare le divisioni e garantire, con il decreto Sport, anche le ferie dei parlamentari. I punti più controversi dell’articolo 11, che il governo è determinato a far cadere, riguardano principalmente due aspetti.

Il primo concerne la Commissione incaricata della verifica dei bilanci delle società di calcio e basket. La maggioranza voleva prevedere una procedura semplificata per l’assunzione di personale «prestato» a tempo determinato dalle federazioni sportive, ma il Colle ha sollevato un’obiezione di natura costituzionale: l’accesso deve avvenire tramite concorso pubblico, e non attraverso una forma di «stabilizzazione mascherata» del personale pubblico.

Il secondo punto riguarda l’assegnazione delle controversie relative all’obbligo delle federazioni e delle società di versare i contributi annuali alla Commissione. Il testo legislativo prevedeva che queste dispute fossero risolte dal giudice ordinario anziché dal Tar, una modifica di natura «ordinamentale» che non rispetta i requisiti di necessità e urgenza richiesti per l’utilizzo del decreto-legge.

In serata, tra le alte sfere del governo, si respirava un moderato ottimismo sulla possibilità che, eliminati questi due emendamenti, il Presidente della Repubblica firmerà il decreto. Tuttavia, la situazione resta incerta. Mentre le opposizioni accusano l’esecutivo di voler concentrare il potere per controllare il mondo dello sport, il governo non intende cedere sul tema più politico.

All’articolo 9 quater, infatti, si stabilisce che il governo potrà indicare la società Sport e Salute — a cui sarà affidata la gestione dei fondi superiori a 7 milioni di euro destinati a eventi quali l’America’s Cup e le Atp Finals di tennis — come «soggetto deputato a partecipare alle attività di monitoraggio, gestione e organizzazione» degli eventi sportivi per i quali siano previsti contributi oltre i 5 milioni di euro. Il ministero dello Sport è fermamente contrario a rimuovere questa norma, e il confronto prosegue.

Ciò implica, secondo le preoccupazioni del governo, che un confronto diretto con il Quirinale durante il periodo di Ferragosto non è ancora stato scongiurato. Una volta apportate le modifiche necessarie, il decreto dovrà essere nuovamente sottoposto alla terza lettura della Camera per l’approvazione definitiva; a quel punto, il Quirinale potrebbe prendersi ulteriori giorni di riflessione, lasciando in sospeso parlamentari e operatori con il fiato sospeso.

Tra gli altri dossier sensibili, si segnala la nomina del commissario agli stadi per l’evento Uefa 2032. Su questo punto, i tecnici del Colle sembrano disposti a una maggiore flessibilità, ma in seno all’esecutivo cresce la preoccupazione che l’accumulo di questioni irrisolte possa portare il Quirinale a rinviare il decreto Sport alle Camere.