La Giornata mondiale della Gioventù ci ha offerto una prospettiva inedita su un mondo che pensavamo ormai perduto. Sembrava che l’uso incessante dello smartphone avesse annientato la capacità di concentrazione e il valore del silenzio, ma invece non è così.

Che sorpresa vedere un milione di giovani riuniti a Tor Vergata solo qualche sera fa! Un Papa ancora poco conosciuto e un contesto sociale in cui la Chiesa sembrava quasi scomparsa, facevano presagire un risultato molto diverso.

E quegli sguardi? Erano vivi e profondamente toccati, ognuno con una propria unicità, come se la omologazione estetica imposta dai media non avesse attecchito nelle loro esistenze. Lo spirito del tempo — quello dello scrolling compulsivo e annoiato — sembrava aver cancellato la possibilità di lunghe pause di attenzione, immobilità e silenzio, che invece hanno accompagnato l’adorazione eucaristica.

È successo qualcosa di straordinario: tutta la vasta area sembrava trattenere il respiro, con i presenti che fissavano emozionati il Santissimo custodito in una teca d’oro sull’altare illuminato.

Questa scena mi ha riportato ai tormenti della mia adolescenza negli anni ’70, un’epoca segnata da un fanatismo ideologico che lasciava poco spazio al dubbio. Nata in una famiglia molto laica, in una città altrettanto laica come Trieste, avevo dentro di me molte domande a cui nessuno riusciva a dare risposta. La più importante era: cosa rende una vita davvero degna di essere vissuta?

A sedici anni, facendo autostop, raggiunsi Assisi. Sapevo che lì era vissuto un giovane inquieto come me, che si era ribellato ai fanatismi della sua epoca e si era affidato a una dimensione di libertà che trovavo affascinante.

Che cosa cercano i cuori inquieti, se non questo? Una libertà che non sia la capacità di fare tutto, ma la possibilità di interpretare tutto all’interno di un orizzonte più ampio. Una chiave di lettura che ci protegga dall’essere travolti dalla complessità, spesso incomprensibile, dei nostri tempi.

In un’epoca segnata dai furori ideologici del Novecento — che hanno causato immense sofferenze e distruzioni, e le cui tracce permangono sottilmente nella nostra società — la generazione attuale affronta una delle più profonde trasformazioni antropologiche della storia umana. Non si tratta semplicemente di un cambiamento nei costumi, ma di una vera rivoluzione nello sviluppo cerebrale. L’uso eccessivo degli smartphone ha infatti un impatto negativo, specialmente su bambini e adolescenti, riducendo il volume delle aree subcorticali del cervello, fondamentali per la regolazione del comportamento e il controllo delle emozioni. I numerosi episodi di violenza giovanile immotivata testimoniano proprio questa difficoltà nel gestire impulsi e sentimenti.

Per evitare che questa deriva preoccupante continui ad assumere dimensioni allarmanti, potrebbe essere utile riscoprire il meraviglioso percorso evolutivo che ci ha condotti fin qui. Il termine zoologico che ci definisce è Homo sapiens sapiens. In un contesto di guerre devastanti e rancori diffusi, questa definizione sembra quasi fuori luogo. Eppure, proprio in quel doppio “sapiens” si cela un elemento essenziale. La parola “sapiens” deriva dal latino “sapere”, radice indoeuropea che significa “avere sapore”, “essere saggio”. Come sappiamo bene, la differenza tra un cibo insipido e uno saporito è fondamentale. Oggi siamo immersi nel culto del sapere, ma si tratta prevalentemente di una conoscenza tecnica e scientifica, spesso disancorata da quella più sottile, profonda realtà. Dante ci ricorda che la sapienza è uno dei sette doni dello Spirito Santo, non qualcosa che si acquisisce semplicemente con lo studio, ma una misteriosa ispirazione che nasce dal cuore.

Quegli occhi luminosi e attenti di molti giovani ci parlano di una generazione che, pur cresciuta in un contesto educativo spesso negligente e in uno scenario segnato dalle scorie del nichilismo novecentesco, mantiene una sete inesauribile di verità, bellezza e relazioni autentiche capaci di durare nel tempo. Questi giovani sono disposti anche a sacrificare qualcosa, come ha ricordato una ragazza che ha posto una delle tre domande a Papa Leone, perché il senso della vita non si trova nel consumismo, ma nella costruzione personale che a volte richiede scelte impegnative. La natura umana, quando attinge alle proprie risorse profonde, dimostra forza e coraggio, e non ha bisogno di sostanze stupefacenti, farmaci o esercizi di resilienza artificiale.

Nel contesto del Giubileo della Speranza, la visione di quel milione di giovani ha aperto una finestra su un mondo che credevamo perduto per sempre: un mondo di persone assetate, capaci di mettersi in cammino alla ricerca dell’acqua che disseta. Forse il nostro tessuto sociale opulento è minacciato proprio dall’incapacità di riconoscere questa grande sete interiore che lo attraversa.