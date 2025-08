In oltre trent’anni di carriera politica, ho attraversato molte esperienze, alcune gratificanti altre meno; tuttavia, la più amarezza vissuta fu quando non fui nominato ministro nel governo di Silvio Berlusconi. Dopo la caduta del governo Prodi II nel 2008, terminata la XV legislatura durante la quale ero senatore di opposizione, si tennero le elezioni: Berlusconi mi indicò come capolista al Senato per il Piemonte.

Il centrodestra vinse e, considerando il mio ruolo da coordinatore regionale e la mia esperienza decennale come presidente della Regione, oltre ai cinque anni alla guida della Conferenza dei Presidenti di Regione, ero convinto di poter ottenere un incarico ministeriale. Ritenevo infatti che fosse giusto riconoscere politicamente il valore della nostra regione, importante a livello economico e sociale.

Mi sbagliai: quando fu presentata la lista dei ministri, il mio nome non apparve. Fu una delusione improvvisa e profonda. In seguito fui contattato da alcuni ministri che mi offrirono il ruolo di sottosegretario, ma, deluso dalla mancata nomina a ministro, declinai l’offerta, forse erroneamente.

In quella stessa legislatura avvenne un cambio al Ministero dell’Agricoltura e, confesso, coltivai la speranza di essere preso in considerazione per quel ruolo, ma la scelta cadde su Galan, e la vicenda si chiuse lì.

Quell’esperienza mi procurò una delusione profonda. Tanto che, nel 2013, al termine di quella legislatura, decisi di concludere la mia esperienza politica. Presi una decisione netta e definitiva, pur mantenendo il ruolo di coordinatore regionale.