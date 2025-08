Il Brasile sta pianificando di richiedere un incremento dei fondi da parte delle Nazioni Unite per coprire i costi delle delegazioni partecipanti alla Cop30, che si terrà a novembre nella città amazzonica di Belém, a causa dell’aumento spropositato delle tariffe alberghiere.

Lo ha reso noto il sottosegretario straordinario del governo responsabile per la Cop30, Valter Correia da Silva, durante un’intervista rilasciata a TV Globo.

Valter Correia da Silva ha spiegato:

“Belém non ha una consolidata esperienza nell’ospitare grandi eventi internazionali, pertanto la diaria inizialmente calcolata dalle Nazioni Unite è risultata bassa. Stiamo negoziando un aumento, magari una diaria e mezza o due.”

Le Nazioni Unite determinano il rimborso giornaliero delle spese di partecipazione in base al costo medio ‘ordinario’ della città ospitante, che nel caso di Belém era stato fissato a 149 dollari al giorno.

Tuttavia, la carenza di infrastrutture adeguate nella storica città amazzonica ha favorito una forte speculazione sulle tariffe alberghiere, con prezzi che in diversi casi hanno superato i 700 dollari a notte, una situazione che ha suscitato perplessità e proteste da parte di numerosi paesi in via di sviluppo.

Questi paesi hanno lamentato le difficoltà nel partecipare all’evento e, in alcuni casi, hanno richiesto un cambio della sede della conferenza, ma il governo brasiliano ha confermato con fermezza che la Cop30 si svolgerà regolarmente a Belém.

Per far fronte alla crescita prevista della domanda ricettiva, che normalmente si aggira attorno ai 18.000 posti letto mentre i partecipanti previsti sono circa 50.000, il governo brasiliano ha adottato varie misure per ampliare l’offerta di alloggi.

Tra queste iniziative, è stato siglato un accordo per mettere a disposizione due navi da crociera come sistemazioni temporanee. Le imbarcazioni offriranno complessivamente circa 6.000 posti letto a tariffe calmierate, con un costo a partire da 220 dollari a notte riservato alle delegazioni dei paesi in via di sviluppo.

Pur rappresentando un prezzo comunque superiore alla diaria inizialmente prevista dalle Nazioni Unite, questa soluzione è stata adottata per garantire una più ampia accessibilità e facilitare la partecipazione all’importante conferenza ambientale.