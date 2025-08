Il contante continua a essere un elemento essenziale nel sistema dei pagamenti, e la Banca centrale europea (Bce) si impegna affinché la sua disponibilità e facilità di utilizzo rimangano garantite.

L’euro digitale non è destinato a sostituire banconote e monete, bensì a integrarle, rappresentando una vera e propria “manifestazione digitale del contante”. Questo concetto è stato illustrato da Pietro Cipollone, membro del consiglio direttivo della Bce, in un contributo pubblicato sul sito ufficiale dell’istituzione.

Secondo Cipollone, “le banconote e le monete in euro hanno corso legale in tutta l’area dell’euro” e quindi i commercianti sono tenuti ad accettare pagamenti in contanti se il cliente lo richiede con insistenza.

Pratiche come il rifiuto del contante da parte degli esercenti o l’esposizione di cartelli con la dicitura “vietato l’uso dei contanti” risultano non solo inopportune, poiché limitano la libertà di scelta del consumatore, ma sono anche incompatibili con il concetto di corso legale del contante in euro così come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Cipollone sottolinea come la disponibilità sia del contante in forma fisica che in formato elettronico potenzierà l’autonomia dell’Europa nel campo dei pagamenti digitali. Con la convivenza tra contante ed euro digitale, i cittadini europei avranno a disposizione un ventaglio più ampio di modalità di pagamento.

Essi potranno utilizzare la moneta emessa dalla banca centrale non solo per le transazioni tradizionali, ma anche per quelle online, beneficiando di un sistema più sicuro, efficiente, inclusivo e rispettoso della privacy.

In prospettiva, i consumatori dell’area euro apprezzeranno avere nel proprio portafoglio banconote, monete ed euro digitali, tutte con corso legale e sempre accessibili, così da poter scegliere il metodo di pagamento più adatto a ogni situazione e preferenza.

Il contante manterrà dunque un ruolo rilevante e continuerà a coesistere con gli altri strumenti di pagamento. In particolare, nei momenti di crisi, il contante si rivela insostituibile per soddisfare esigenze imprescindibili della popolazione, non completamente replicabili attraverso opzioni alternative.

In sintesi: il contante è destinato a rimanere una componente fondamentale del sistema economico europeo.