Una mossa vincente per risanare i conti. Sebbene il fatturato di BasicNet sia sceso a 172,6 milioni di euro nel primo semestre 2025, in calo dello 0,7%, il gruppo ha messo in sicurezza i propri bilanci. Il merito è di una decisione strategica: la vendita della partecipazione in K-Way, che ha permesso di migliorare drasticamente la posizione finanziaria della società, che controlla marchi noti come Robe di Kappa e Superga.

I dati economici in sintesi

Il calo del fatturato consolidato è stato attribuito alla trasformazione di alcuni contratti di distribuzione in accordi di licenza. L’EBITDA si è attestato a 15,1 milioni di euro, in diminuzione del 14,2%. Anche il risultato netto è sceso a 0,8 milioni di euro, a fronte dei 2,8 milioni registrati nel primo semestre del 2024.

Forte miglioramento della posizione finanziaria

Il dato più significativo del semestre è il netto miglioramento della posizione finanziaria netta verso le banche, che è passata da un saldo negativo di -90,8 milioni di euro a fine 2024 a un saldo positivo di 26,3 milioni di euro a giugno 2025. Analogamente, la posizione finanziaria netta complessiva ha registrato un forte recupero, passando da -142 milioni di euro a fine 2024 a -32,6 milioni di euro a giugno 2025. Questo miglioramento è dovuto principalmente agli effetti della vendita della partecipazione in K-Way.

Durante il semestre, la società ha inoltre pagato dividendi per 7,4 milioni di euro, acquistato azioni proprie per 7,9 milioni e estinto anticipatamente il mutuo fondiario in capo al BasicVillage.