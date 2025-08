L’Italia si è messa in viaggio. Un fiume ininterrotto di oltre 20,2 milioni di veicoli ha attraversato le strade gestite da Anas nel primo weekend di agosto, dando il via al grande esodo estivo del 2025. Nonostante gli enormi volumi di traffico registrati, la gestione del flusso veicolare si è conclusa senza particolari criticità.

I numeri del grande esodo

Il forte afflusso è continuato anche domenica 3 agosto, con circa 6 milioni di transiti registrati già nelle prime ore della giornata. Rispetto alla domenica precedente, si è notato un raddoppio dei flussi lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” e sui raccordi autostradali RA10 Torino-Caselle e RA13 Sistiana-Padriciano. In confronto al fine settimana precedente, l’incremento medio della mobilità è stato di circa l’1,5%, con punte superiori al 5% nelle reti del Sud Italia.

L’impegno di Anas tra esodo e Giubileo

Per garantire la fluidità del traffico, Anas ha sospeso 1.348 cantieri, pari a circa l’81% di quelli attivi. La gestione dei flussi è stata assicurata da circa 2.500 risorse in turnazione. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle arterie di Roma per via del Giubileo dei Giovani 2025. Sulle autostrade A90 “Grande Raccordo Anulare” e A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicino” sono stati intensificati i servizi di sorveglianza, anche se a Tor Vergata si sono comunque registrati rallentamenti e code a seguito della funzione religiosa conclusiva.