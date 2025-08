Dai rifiuti alla rigenerazione urbana: è questa la promessa della nuova partnership siglata tra AMA e RemTech Expo. L’accordo unisce l’operatività della gestione dei rifiuti della Capitale con l’innovazione scientifica, trasformando ciò che viene scartato in una risorsa per l’economia circolare e il futuro di Roma. La visione, condivisa dalle due realtà, è che il rifiuto non segna la fine di un ciclo, ma può diventare l’origine di un nuovo valore.

Gli obiettivi e le aree di intervento

La collaborazione, che unisce una realtà operativa come AMA a una piattaforma tecnico-scientifica come RemTech Expo, prevede lo sviluppo di progetti pilota, attività formative e lo scambio di know-how. Tra le aree di intervento prioritarie per la transizione ecologica si trovano:

Tracciabilità dei materiali

Recupero delle frazioni valorizzabili e riciclo avanzato

delle frazioni valorizzabili e Sinergie con il comparto edilizio e produzione di materie prime seconde

Il programma include anche l’attivazione di tavoli tecnici tematici e il coinvolgimento di università, startup e enti di ricerca per favorire il dialogo tra pubblico e privato.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo, ha commentato: “Con AMA condividiamo l’idea di un’economia rigenerativa, dove la gestione del rifiuto diventa una leva per la trasformazione urbana e territoriale.”

Il presidente di AMA, Bruno Manzi, nella foto, ha spiegato che l’accordo consentirà di ” implementare il percorso virtuoso avviato in questi anni, in cui la gestione dei rifiuti viene supportata da strumenti tecnologici avanzati come Ucronia, in grado di attivare approcci e soluzioni sempre più innovative.”

A fargli eco, il direttore generale di AMA S.p.A., Alessandro Filippi, ha concluso: “Un accordo importante che consentirà ad Ama di compiere un salto di qualità nella gestione del ciclo dei rifiuti e di accelerare il processo intrapreso verso l’economia circolare.”

Il contesto della partnership

AMA, che gestisce il ciclo integrale dei rifiuti della Capitale per 2,8 milioni di residenti, si unisce a una fitta rete di collaborazioni di RemTech Expo, che include già enti di rilievo come il Ministero dell’Ambiente e il CNR. Questa alleanza rafforza la missione di RemTech Expo 2025, in programma a Ferrara dal 17 al 19 settembre, di trasformare le sfide ambientali in soluzioni operative.