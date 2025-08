Dal 2017 a oggi, UniCredit ha strutturato e sottoscritto ben 76 minibond nel Sud Italia (Campania, Calabria, Puglia e Basilicata), per un valore complessivo di 310 milioni di euro. L’impegno della banca è stato ribadito con il programma Basket Bond OpenSud ESG, realizzato in collaborazione con Mediocredito Centrale (MCC) e Sace, che supporta le imprese meridionali in piani di sviluppo sostenibili e a impatto occupazionale.

Solo nell’ultimo anno, UniCredit ha emesso 23,5 milioni di euro in minibond a favore di sei aziende, destinando i fondi a progetti concreti che spaziano dalla produzione di idrogeno verde al rilancio del comparto agroalimentare. Tra le imprese finanziate figurano: FMC Srl per un hub di idrogeno verde ad Avellino, OP Natura Dauna per potenziare la filiera del fresco e surgelato nel Foggiano e GM Zincatura per investimenti in sicurezza e un nuovo impianto fotovoltaico.

Sostenibilità e Finanza a Servizio delle PMI

In aggiunta ai minibond, UniCredit ha supportato nel 2025 oltre 60 aziende del Sud con quasi 100 milioni di euro tramite il prodotto ESG Finanziamento Futuro Sostenibile Plus. Questo strumento permette alle imprese di avviare un percorso di transizione sostenibile personalizzato, con obiettivi ESG concreti monitorati su piattaforme dedicate.

“Con il Basket Bond OpenSud ESG e il Finanziamento Futuro Sostenibile Plus stiamo dimostrando che anche le piccole e medie imprese del Mezzogiorno possono accedere a soluzioni finanziarie innovative e orientate al futuro,” ha dichiarato Ferdinando Natali, regional manager Sud di UniCredit, sottolineando come la finanza possa coniugare obiettivi industriali e impatto sociale e ambientale.