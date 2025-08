Con oltre 18 milioni di italiani pronti a fare le valigie, l’estate 2025 si annuncia come un periodo di intensa mobilità e un’iniezione di fiducia per l’economia. Le stime, basate sul Focus sulle vacanze dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con SWG, prevedono una spesa complessiva che sfiora i 18 miliardi di euro, un dato che conferma il ruolo cruciale del turismo come motore di crescita.

Il Bel Paese si conferma la destinazione prediletta: il 70% degli intervistati ha infatti dichiarato che resterà in Italia. A dominare la classifica delle preferenze sono il mare, scelto da un italiano su quattro, seguito da montagna e luoghi immersi nella natura, che si contendono la seconda posizione.

Le Mete più Amate e le Scelte di Alloggio

Tra le regioni più ambite per le vacanze, spiccano l’Emilia Romagna, la Toscana e il Trentino Alto Adige. Per chi pianifica un soggiorno di almeno una settimana, la Sardegna si inserisce prepotentemente tra le mete più gettonate, confermando il suo richiamo per le vacanze più lunghe.

Nonostante l’attrattiva del “made in Italy”, una porzione significativa di italiani, circa il 32%, guarderà oltre i confini nazionali. Le destinazioni europee più gettonate sono la Spagna, seguita da Francia e Grecia. Per i viaggi a lungo raggio, gli Stati Uniti mantengono il loro fascino.

Per quanto riguarda l’alloggio, le strutture turistico-ricettive si confermano la scelta preferita per quasi il 60% dei viaggiatori, con l’albergo che conquista il 22% delle preferenze. A seguire, si registra un 15% di persone che opta per seconde case o l’ospitalità di amici e parenti, mentre il 12% si rivolge agli affitti brevi.

Il Contributo al PIL e l’Ottimismo per la Stagione

Il vicepresidente di Confcommercio, Manfred Pinzger, ha espresso un cauto ottimismo, sottolineando l’importanza del settore per l’economia. “Il contributo del turismo al nostro PIL è destinato a crescere, e i presupposti ci sono tutti: l’indice di fiducia è al livello più alto degli ultimi sei anni, crescono gli italiani in viaggio e ci sono buone prospettive anche per settembre”.

Con una spesa pro capite di circa 975 euro, i 18 milioni di vacanzieri immetteranno liquidità nel sistema economico, sostenendo una ripresa che si preannuncia solida e duratura.