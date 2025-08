Mario Esposito, avvocato e docente ordinario di Diritto costituzionale alla Luiss, spiega quali sono le conseguenze derivanti dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea riguardo al rimpatrio dei migranti.

Secondo Esposito, la novità principale è che non sarà più esclusiva prerogativa del governo o del Parlamento stabilire se un Paese sia sicuro per il rimpatrio, bensì sarà il giudice a dover valutare questa condizione. Il suo ruolo diventa quindi fondamentale e preminente in tale decisione.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione di un Paese sicuro, Esposito precisa che la sentenza ha innalzato gli standard di tutela: non basta più che l’intero Paese sia considerato sicuro, ma è necessario che lo siano anche tutte le “categorie” di popolazione presenti.

Attualmente, fino all’entrata in vigore del nuovo patto europeo su sicurezza e immigrazione, è compito dei singoli Stati elaborare e aggiornare la lista dei Paesi considerati sicuri. Tale valutazione si basa sui criteri stabiliti dalla direttiva 2013/32, che include, tra gli altri, il divieto di sottoporre la popolazione a torture o trattamenti degradanti, e richiede in generale la garanzia della sicurezza e della tutela dei diritti umani.

Esposito sottolinea che il giudice non è vincolato esclusivamente a questi parametri forniti dallo Stato, ma può esprimere un giudizio divergente. Questo anche considerando informazioni acquisite personalmente, contrariamente a quanto avveniva in precedenza quando il giudice non poteva basarsi su la cosiddetta “scienza privata”.

Riguardo agli obblighi motivazionali, la sentenza non impone un onere particolare al giudice nel giustificare eventuali decisioni contrastanti con la valutazione dello Stato, anche se Esposito ritiene che una motivazione rafforzata sarebbe stata auspicabile vista la delicata materia.

In merito ai Paesi che possono essere considerati inequivocabilmente sicuri, Esposito evidenzia che al momento non è possibile indicarne alcuno con certezza. Tra questi non rientrano nemmeno i Paesi di origine della maggioranza dei migranti, né gli Stati Uniti per via della presenza della pena di morte. Neppure l’Italia è considerata completamente sicura, soprattutto in alcune aree dove le garanzie fondamentali risultano compromesse a causa dell’infiltrazione della criminalità organizzata.

Infine, Esposito puntualizza che il migrante deve attivarsi personalmente presentando ricorso per contestare il rimpatrio, una procedura essenziale affinché il giudice possa esprimersi su un eventuale diniego.

La valutazione relativa alla sicurezza del Paese non deve necessariamente provenire dal migrante. Questo compito spetta al giudice, che lo svolge d’ufficio.

Cosa cambierà con il nuovo patto sull’immigrazione e la sicurezza? Sarà introdotta una normativa unica: il regolamento definirà una lista valida per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Tuttavia, è importante sottolineare che il potere del giudice di disconoscere tale lista rimarrà intatto.