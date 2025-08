Il vantaggio di presentare per primi un candidato alla presidenza non deve essere sprecato. Il centrosinistra ha dunque già completato quasi tutte le liste dei candidati consiglieri per le elezioni regionali di autunno. Siamo in agosto e le segreterie provinciali stanno lavorando rapidamente. Mentre il centrodestra è ancora in fase di confronto e discussione, nel campo opposto i candidati trovano le loro collocazioni e si preparano a raccogliere preferenze. L’avvocato Giovanni Manildo è in corsa da settimane; ha inaugurato la campagna elettorale a Padova e sta coinvolgendo tutte le province, ma per ottenere risultati avrà bisogno di una squadra completa: nove candidati per le province più grandi e cinque per Belluno e Rovigo.

Le candidature del Pd a Padova e Venezia

Nel territorio padovano la competizione interna al Partito Democratico vede protagonisti tre nomi di rilievo. Ci sarà l’attuale capogruppo in Regione, Vanessa Camani, già deputata e consigliera dal 2020, nota per la sua determinazione e tenacia. A lungo è stata considerata una possibile candidata alla presidenza della Regione, fino alla scelta definitiva di sostenere l’avvocato Manildo. In lista concorrono anche l’assessore alle infrastrutture e vicesindaco di Padova, Andrea Micalizzi, e Sabrina Doni, già sindaca di Rubano e segretaria del Pd provinciale. L’ordine delle candidature rispecchia queste posizioni, che saranno determinanti per i posti disponibili.

A Venezia, i candidati scelti dal Pd sono l’uscente consigliere Jonatan Montanariello, molto attivo sia sul territorio che sui social, Monica Sambo, segretaria comunale e consigliera nel capoluogo, Francesca Bressanin, segretaria del Pd metropolitano, e il vicesindaco di Mira, Gabriele Bolzoni.

La competizione a Verona nel Pd

A Verona, la sfida all’interno del Pd vedrà contrapporsi diverse anime politiche. Da una parte l’area cattolica, rappresentata dalla ricandidata consigliera uscente Anna Maria Bigon, dall’altra l’area legata all’attenzione verso la candidatura di Sergio Mattarella e alle dinamiche interne al partito. Questo confronto riflette la vivacità del confronto democratico nel territorio, con la volontà di rappresentare tutti gli elettorati che compongono la coalizione di centrosinistra.

Oltre ai candidati indicati, la coalizione che sostiene Giovanni Manildo conta su figure civiche come Albertini e Galeano. Inoltre, è stata sancita un’alleanza con Avs, che contribuirà a rafforzare la proposta politica nei diversi territori.

Queste mosse dimostrano come il centrosinistra, presentandosi unito e con una squadra di candidati ben definita, punti a consolidare il proprio posizionamento nel panorama regionale, sfruttando il vantaggio di partire in anticipo e con una strategia ben delineata.

Con l’assessore del capoluogo Elisa La Paglia e Gianpaolo Trevisi, insieme all’area riformista che presenta Alessio Albertini, giovane sindaco di Belfiore eletto con una percentuale schiacciante. Il partito nella provincia di Treviso punta molto su Paolo Galeano, già sindaco di Preganziol e per anni unico rappresentante di centrosinistra in un Comune sopra i 15 mila abitanti in una Marca tradizionalmente leghista, su Antonella Tocchetto, consigliera comunale a Treviso, il medico di Castello Claudio Beltramello e l’assessore vittoriese Barbara De Nardi.

A Vicenza è prevista la ricandidatura come capolista dell’uscente Chiara Luisetto. Ad affiancarla ci saranno il consigliere comunale di Velo d’Astico Luca Cislaghi, che rappresenta i lavoratori dell’Alto Vicentino, la consigliera dell’Altopiano Mattea Stella e Antonio Marco Dalla Pozza, già assessore nel capoluogo vicentino.

Nel Bellunese e nel Rodigino le candidature di punta saranno i segretari provinciali Alessandro Del Bianco, già assessore a Feltre, e Angelo Zanellato.

Il campo largo

La coalizione si caratterizza per la sua ampiezza, configurandosi come il più esteso «campo largo» mai visto in Veneto. Tutta l’attuale opposizione politica e civica si compatta per la sfida regionale.

AVS, l’alleanza tra Europa Verde e Sinistra Italiana, dopo un promettente risultato alle Europee, sta preparando liste solide. Tra questi figurano gli uscenti Renzo Masolo (Vicenza) e Andrea Zanoni (Treviso), oltre a un nome di rilievo come quello di Michele Bertucco, assessore del Comune di Verona. Nelle liste troveranno spazio anche esponenti indipendenti provenienti dalle reti civiche e dal movimento Veneto Che Vogliamo, presente già alle Regionali 2020 con Lorenzoni. Nella competizione sarà presente anche l’uscente Elena Ostanel, eletta nella provincia di Padova cinque anni fa.

Da segnalare inoltre che il Movimento 5 Stelle ha aperto il processo delle autocandidature per le Regionali di Veneto e Marche attraverso il proprio portale ufficiale. Le candidature potranno essere presentate fino al 24 agosto, successivamente saranno preparate le liste e, entro la fine del mese, si procederà con le votazioni per individuare i candidati consiglieri. L’unica uscente sarà Erika Baldin, per la quale si richiederà una deroga per la ricandidatura.