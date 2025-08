L’autorità britannica per la regolamentazione dei mercati finanziari, FCA, ha stimato che le banche del Regno Unito potrebbero dover sostenere costi per almeno 9 miliardi di sterline legati al caso dei prestiti con condizioni vessatorie nell’acquisto di automobili. Questa cifra, pur rilevante, rimane comunque al di sotto dei 18 miliardi previsti dagli scenari più pessimistici.

La comunicazione della FCA segue la recente decisione della Corte Suprema, che ha stabilito che gli istituti di credito non sono responsabili per le commissioni nascoste inserite nei finanziamenti oggetto della controversia. Questa sentenza ha ribaltato un precedente verdetto della Corte d’Appello, pur ammettendo la possibilità di risarcimenti individuali in specifici casi.

L’autorità ha inoltre annunciato l’apertura prossima di una consultazione pubblica per definire un piano di indennizzi equo, rivolto sia ai consumatori già coinvolti sia ai futuri acquirenti di veicoli. Tale processo sarà orientato a garantire maggiore tutela ai clienti e a fornire maggior chiarezza sulle modalità di risarcimento.

Al momento, le banche hanno già accantonato oltre 2 miliardi di sterline a titolo di copertura dei possibili oneri, ma il costo finale sarà determinato solo una volta concluso e formalizzato il piano di risarcimenti elaborato.