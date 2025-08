La restrizione sull’accesso alla pensione tramite Quota 103, che richiede di aver compiuto almeno 62 anni di età e maturato 41 anni di contributi, con l’introduzione del calcolo dell’assegno completamente contributivo per chi decide di anticipare il ritiro, ha portato la maggior parte dei potenziali pensionandi a rinunciare a questa opzione.

Secondo un’analisi sui rendiconti sociali regionali del Civ dell’Inps, le pensioni soggette al ricalcolo contributivo liquidate nel 2024 sono state soltanto 1.153. Nel medesimo anno, le domande di pensione presentate con Quota 103 sono state quasi 15.000, considerando anche quelle con requisiti meno penalizzanti per gli aventi diritto maturati entro la fine del 2023.

Nel 2024 sono state anche liquidate le pensioni di chi aveva raggiunto i requisiti per Quota 103 nel 2023, periodo in cui non era previsto il ricalcolo dell’intero assegno con il metodo contributivo e quando la durata della finestra mobile era più breve.

Dal 2024, infatti, è stato prolungato il periodo delle finestre mobili, con un passaggio a sette mesi per il settore privato e a nove mesi per quello pubblico. Pertanto, le prime pensioni con il nuovo ricalcolo sono state erogate con decorrenza da agosto per i lavoratori privati e da ottobre per quelli pubblici.

Un ulteriore elemento che ha frenato l’accesso alla pensione anticata è stato il limite all’importo dell’assegno percepibile fino al raggiungimento dell’età della pensione di vecchiaia, fissato per il 2024 a quattro volte il trattamento minimo.

Nel corso del 2023, le pensioni anticipate liquidate con il meccanismo di Quota 103 sono state 23.249, un numero considerevolmente superiore rispetto a quelle erogate nel 2024, a testimonianza della maggiore rigidità delle regole introdotte nel nuovo anno.