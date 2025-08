Il tema dei rimpatri dei migranti resta al centro di un acceso dibattito, intensificato dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sui Paesi considerati sicuri. La Corte ha stabilito che spetta al giudice valutare se un determinato Paese possa essere realmente definito come “sicuro” per un migrante, affermando inoltre che qualora un Paese non sia sicuro per una persona, allora non lo è per nessuno.

Di conseguenza, il governo italiano ha deciso di rimettere in moto le procedure di rimpatrio, procedendo con una gestione accelerata dei rientri verso i Paesi d’origine. Tra le iniziative in esame, vi è l’utilizzo dei centri in Albania, attualmente impiegati come Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), con l’obiettivo di destinarli specificamente alla gestione dei rimpatri. Fonti istituzionali spiegano che, poiché la sentenza non ha nominato specificamente questi centri, la Corte sembra riconoscere la loro legittimità.

Parallelamente, Palazzo Chigi esercita pressione sull’Unione Europea per anticipare l’adozione del nuovo Patto sulla Sicurezza e le Migrazioni, focalizzato sull’istituzione di una lista comune di Paesi sicuri. Si ritiene infatti che l’arrivo di questo regolamento europeo, normativa di natura sovranazionale, eliminerà le differenti interpretazioni giudiziarie e impedirà la disapplicazione delle norme nel campo dei rimpatri.

Tuttavia, proprio su questo punto è già in atto un confronto acceso. Associazione Nazionale Magistrati (ANM) sostiene che la sentenza rimarrà valida anche dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo. Rocco Maruotti, segretario dell’ANM, afferma:

«Il principio secondo cui il giudice ha l’ultima parola nel rispetto dei diritti non può essere cancellato.»

Anche l’Unione Camere Penali esprime soddisfazione, sottolineando che il migrante potrà sempre contestare l’inserimento del Paese nella lista dei sicuri e il giudice potrà verificarne la fondatezza. L’istituzione ricorda che le leggi devono sempre essere soggette a limiti e controlli soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali.

Inoltre, la magistratura, in seguito all’indicazione della Corte di Giustizia europea, dispone di tutti gli strumenti necessari per intervenire a tutela dei migranti detenuti, anche in relazione a situazioni di sovraffollamento e condizioni umanamente degradanti all’interno dei centri di detenzione.

Conflitti istituzionali e prospettive future

Lo scontro tra il governo e la magistratura apre un ampio dibattito riguardo al bilanciamento tra sicurezza nazionale, gestione delle migrazioni e tutela dei diritti umani. La definizione di un quadro normativo condiviso e sovranazionale rappresenta un passaggio fondamentale per la gestione coordinata delle politiche migratorie in Europa.

Palazzo Chigi punta a un’armonizzazione delle procedure che, attraverso una lista unica di Paesi sicuri, possa ridurre le discrepanze interpretative e velocizzare i rimpatri. Dall’altro lato, la magistratura italiana insiste sulla necessità di mantenere un controllo rigoroso nel rispetto dei diritti fondamentali, garantendo che ogni caso venga valutato singolarmente dal giudice.

Come emerge dal confronto in corso, la questione non coinvolge solo aspetti giuridici, ma anche umanitari e politici, ponendo di fronte diverse visioni nella gestione dell’immigrazione e della protezione internazionale all’interno dell’Unione Europea.

Il confronto tra politica e magistratura, anticipato dal partito di Matteo Salvini, si infiamma ulteriormente. In una nota ufficiale della Lega si legge come la decisione della Corte di Giustizia europea venga definita un vero e proprio assalto delle “toghe rosse” ai confini, sia in Italia che all’estero.

Il partito promette di non arrendersi e annuncia l’intenzione, nel prossimo autunno, di presentare una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, ritenuta incapace di proteggere il Vecchio Continente e in particolare l’Italia. La critica non si limita all’immigrazione ma si estende anche al “folle Green Deal”, considerato un provvedimento che danneggia famiglie e imprese anziché aiutare l’ambiente.

Dalla sede di Bruxelles arriva invece un chiarimento riguardo alle osservazioni della Corte sulla designazione dei Paesi sicuri, inserite nel nuovo Patto per le Migrazioni e l’Asilo, che comprende anche il regolamento sui rimpatri. Queste norme dovrebbero entrare in vigore nel giugno 2026, ma la Commissione europea ha già chiesto di anticiparne l’applicazione, come confermato da un portavoce.

Tra i principi affermati dalla Corte figura l’obbligo che la designazione di un Paese di origine o di un Paese sicuro, pur potendo essere effettuata tramite un atto legislativo, debba comunque essere soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo. La Corte ribadisce inoltre l’obiettivo di gestire rapidamente ed efficacemente le richieste d’asilo prive di fondamento.

Maurizio Gasparri di Forza Italia commenta con durezza, auspicando che “prevalga la democrazia sulla dittatura togata”.

Davide Faraone di Italia Viva risponde a Gasparri sostenendo che “solo chi ha una concezione distorta della democrazia poteva sorprendersi per la sentenza ovvia della Corte”.