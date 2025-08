CAREL Industries, gruppo specializzato in soluzioni per l’efficienza energetica, ha comunicato risultati finanziari del secondo trimestre 2025 che dimostrano la solidità del suo modello operativo. I ricavi consolidati del trimestre sono stati pari a 158,8 milioni di euro, segnando una crescita del 9,4% (e dell’11,3% a cambi costanti) rispetto al 2024, posizionandosi nella fascia alta delle previsioni. L’EBITDA consolidato è salito a 58,3 milioni, in aumento del 9,5% rispetto al primo semestre 2024, con un margine del 19% sui ricavi.

L’utile netto consolidato del semestre è invece sceso a 26,5 milioni (-4,8%), ma il calo è attribuito a fattori non monetari e non ricorrenti, come l’assenza di un provento straordinario e l’impatto dei tassi di cambio sulla valutazione di un’opzione put/call.

Cash Flow Robusto e Posizione Finanziaria Solida

L’Amministratore Delegato Francesco Nalini si è detto orgoglioso dei risultati, sottolineando la capacità del Gruppo di generare valore anche in un contesto macroeconomico complesso. “La generazione di cassa si è mantenuta robusta”, ha commentato Nalini, evidenziando una riduzione del debito netto a 41,1 milioni di euro nonostante il pagamento dei dividendi.

Guardando al futuro, Nalini ha riconosciuto un elevato livello di incertezza geopolitica, ma si è detto fiducioso grazie alla flessibilità della struttura produttiva globale, basata sulla filosofia “local for local”, e al costante investimento in innovazione e sviluppo tecnologico.