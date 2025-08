Un manifesto commemorativo riguardante la Strage alla stazione di Bologna, pubblicato sui profili social della Cisl Romagna, ha suscitato diverse reazioni online.

Nel manifesto si legge: «Il ricordo della strage di Bologna rimane una ferita aperta. Le 85 vittime innocenti e i loro familiari ci ricordano che il terrorismo non ha colore politico ma ha solo il volto della barbarie e della viltà. Il ricordo di quel 2 agosto è un monito che ci spinge a non dimenticare, a ricercare sempre la verità e a lottare per la giustizia, affinché non si ripetano mai più tragedie simili».

Queste parole hanno generato critiche da parte di alcuni utenti e esponenti politici. Tra questi c’è Gianni Cuperlo, membro del Partito Democratico, che ha espresso il suo dissenso su Twitter scrivendo:

Gianni Cuperlo ha detto:

“Spero che questo manifesto della Cisl Romagna sia un fake. Se così non fosse, non resta che constatare fino a che punto può arrivare la miseria umana e politica. Un abbraccio.”

In seguito alla controversia generata, la Cisl Romagna è intervenuta attraverso una dichiarazione pubblicata sul proprio profilo social per chiarire le intenzioni alla base del messaggio.

Il sindacato ha precisato:

“Il post non era in alcun modo destinato a creare polemiche, ma intendeva semplicemente richiamare un principio già più volte affermato in modo chiaro e autorevole, anche dal presidente dell’Associazione delle vittime: una ferma e inequivocabile condanna di ogni forma di terrorismo, indipendentemente dalla matrice ideologica.”

“Nel caso specifico, come confermato dalle sentenze e ribadito nel messaggio del Presidente Sergio Mattarella, si è trattato di una ‘spietata strategia eversiva neofascista che mirava a colpire i valori costituzionali, le conquiste sociali e, con esse, la nostra stessa convivenza civile’. Auspichiamo pertanto che il contenuto venga interpretato nel giusto contesto, con la dovuta attenzione alle intenzioni che ne sono all’origine.”