La situazione attuale riguardo al trasporto di liquidi nel bagaglio a mano è caratterizzata da una completa incertezza, poiché i passeggeri non hanno certezza se gli scali di partenza, transito o ritorno permettano di portare liquidi in contenitori superiori ai 100 ml.

Consumerismo No Profit sottolinea questa problematica e sollecita che vengano fornite indicazioni chiare ai viaggiatori direttamente sui biglietti aerei.

Secondo il presidente Luigi Gabriele:

“La possibilità di trasportare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 ml deve essere esplicitamente segnalata sul biglietto aereo acquistato, per fornire un’informazione essenziale e evitare disagi nel settore dei viaggi.”

Gabriele continua evidenziando che l’Unione Europea ha stabilito che la responsabilità di informare i passeggeri spetta agli aeroporti, ma non è chiaro in quale modo o tramite quali strumenti venga fornita questa comunicazione.

Per questo motivo, e per prevenire spiacevoli sorprese che potrebbero costringere i viaggiatori a dover smaltire liquidi anche costosi o a sostenere costi aggiuntivi per l’imbarco in stiva, si chiede che nei biglietti aerei venga indicata in modo ben visibile la possibilità di portare liquidi superiori a 100 ml nel bagaglio a mano per ogni aeroporto di partenza, transito o arrivo.

Questa proposta mira a garantire trasparenza e a migliorare l’esperienza dei passeggeri, eliminando ogni ambiguità riguardo alle restrizioni sul trasporto di liquidi durante i viaggi aerei.