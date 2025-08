Una misura introdotta con l’intento di agevolare i viaggiatori e semplificare l’esperienza di viaggio aereo si è invece trasformata in fonte di controversie e confusione. La novità riguarda il trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano, approvata dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac) lo scorso 25 luglio. La nuova regola consente, in aeroporti dotati di scanner di ultima generazione, di trasportare liquidi in contenitori superiori ai 100 ml fino a un massimo di due litri, grazie alla capacità di questi dispositivi di individuare con precisione sostanze pericolose all’interno di borse e trolley.

Nonostante la potenziale comodità, la misura ha ricevuto forti critiche da parte di associazioni di consumatori come Assoutenti, che evidenziano come la disposizione rischi di arrecare disagi soprattutto nel periodo estivo, periodo di maggiore affluenza per i viaggi aerei. L’associazione sottolinea che, anche se gli scanner più avanzati sono installati in molti aeroporti europei – tra cui quelli di Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Dublino, Parigi Charles de Gaulle, Londra Heathrow, Madrid e Monaco di Baviera – la maggior parte degli scali ancora applica il limite tradizionale dei 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano, nonostante la dotazione tecnologica.

Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, spiega:

“Chi questa estate si presenta in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori o altri liquidi in confezioni superiori ai 100 ml si trova spesso a scoprire solo all’ultimo minuto se potrà portarli con sé nel bagaglio a mano, o se sarà invece costretto a lasciarli ai controlli di sicurezza oppure imbarcarli in stiva, subendo i relativi costi.”

Il sovrapprezzo per il trasporto del bagaglio da stiva acquistato in aeroporto può incidere significativamente sul costo complessivo del viaggio. Secondo Assoutenti, le tariffe delle maggiori compagnie aeree sono:

– Ryanair: da 35,99 a 75 euro per volo;

– Vueling: tra 40 e 75 euro;

– WizzAir: 70 euro;

– Easyjet: 65 euro;

– ITA Airways (biglietti economy light): da 60 euro per voli nazionali, 70 euro per voli europei fino a un massimo di 130 euro per tratte intercontinentali come Giappone, Stati Uniti, Brasile e Thailandia.

Per evitare spese impreviste e contrastare la confusione che si sta generando tra i passeggeri, Assoutenti sollecita ENAC a fornire sul proprio sito un elenco aggiornato degli aeroporti dove è consentito superare il limite di 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano. Questo permetterebbe ai viaggiatori di informarsi in modo chiaro e pianificare con consapevolezza, evitando inconvenienti durante i controlli di sicurezza.

Consumerismo No Profit, altra associazione di tutela dei consumatori, conferma la difficile situazione. Il presidente Luigi Gabriele evidenzia come:

“La realtà è caratterizzata da una totale incertezza: i passeggeri non sanno se negli aeroporti di partenza, transito o arrivo è consentito portare liquidi superiori a 100 ml nel bagaglio a mano.”

Per rendere trasparente questa informazione, la proposta avanzata è di inserire in modo ben visibile all’interno dei biglietti aerei la possibilità – per ogni aeroporto coinvolto – di trasportare liquidi in quantità superiori ai 100 ml.

La questione è destinata a pesare sulle scelte di molti viaggiatori, soprattutto in un contesto in cui le nuove tecnologie di sicurezza non sono ancora uniformemente utilizzate o applicate nella stessa maniera tra i diversi scali europei, generando disguidi e disagi.