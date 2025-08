Ha inoltre sottolineato:

Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, è intervenuto nel dibattito in vista delle prossime elezioni regionali, precisando il ruolo del partito nella scelta del candidato alla presidenza.

Martusciello ha affermato:

«Edmondo Cirielli è un candidato di grande autorevolezza, ma qualora non fosse lui il prescelto, non spetta a lui indicare un altro nome. Abbiamo ribadito più volte che, se il tavolo nazionale dovesse scegliere Cirielli, che è esponente di Fratelli d’Italia, Forza Italia sarebbe pienamente d’accordo».

Ha inoltre sottolineato:

«La decisione finale compete esclusivamente al tavolo nazionale, questo è un aspetto che mi sembra chiaro a tutti».

Il ruolo del centro in Campania

Il segretario regionale ha proseguito spiegando le dinamiche politiche del territorio:

«In Campania c’è una forte domanda di centro. Una maggioranza che in passato è stata considerata marginale, ma che ha sostenuto e fatto eleggere presidenti di destra e di sinistra come Rastrelli, Bassolino e De Luca, oggi intende avere un ruolo più incisivo e non limitarsi a un semplice supporto elettorale».

Martusciello ha evidenziato il potenziale del centro nella regione:

«Il centro in Campania è in grado di eleggere un Presidente di Regione e di elaborare un programma che risponda concretamente alle necessità dei sindaci e delle associazioni del terzo settore. Forza Italia sosterrà con convinzione questo progetto».

Ha concluso con una riflessione sulle relazioni politiche tra i partiti nell’area di centrodestra:

«In questa regione, più che altrove, le differenze elettorali tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sono davvero minime e non esiste nessuna supremazia politica di un partito sull’altro. Siamo certi che, di fronte a una proposta proveniente dall’area di sinistra, solo il centro può opporsi efficacemente con argomentazioni e consenso. Costruiremo questo percorso ascoltando con umiltà le diverse esigenze».