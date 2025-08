Lunedì 4 agosto alle ore 17, il Comune di Bari conferirà le chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. La notizia ha suscitato una forte presa di posizione da parte di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, che ha duramente criticato l’iniziativa, definendo la sinistra come “quella degli orrori” in Puglia e accusando Albanese di utilizzare toni ambigui.

Maurizio Gasparri ha espresso un giudizio netto: “L’attenzione che si rivolge a questa persona è un segnale della pericolosità della sinistra”.

Interrogato sul motivo di tale posizione, Gasparri ha spiegato:

“Questa donna non si limita a condannare, cosa che sarebbe comunque comprensibile, gli atroci eventi che si svolgono a Gaza, ma prende apertamente posizione a favore di chi ha generato questa situazione. Il massacro del 7 ottobre ha creato le condizioni attuali. Albanese ha sempre adottato un linguaggio ambiguo, divenendo simbolo di quella sinistra che, dagli anni Settanta a oggi, si schiera sistematicamente dalla parte sbagliata. Esistono legami preoccupanti tra alcune componenti della sinistra italiana e fenomeni che andrebbero decisamente condannati. Inoltre, esiste una specifica realtà pugliese.”

Il senatore ha aggiunto un commento sull’attuale situazione locale:

“In Puglia si registrano situazioni anomale. Vi è una procura e alcuni settori della magistratura che, a mio parere, non hanno agito con sufficiente determinazione contro fenomeni di illegalità. Abbiamo avuto, ad esempio, don Cassano dell’associazione Libera, che ha accusato il ministro Piantedosi di essere un criminale o qualcosa di simile. È un sacerdote, ma dovrebbe essere allontanato dalla chiesa. Dalla figura di don Cassano fino a Francesca Albanese, la Puglia rappresenta un concentrato di ciò che definisco ‘gli orrori della sinistra’.”

A proposito del ruolo degli enti locali in questioni di politica estera, Gasparri ha commentato:

“Purtroppo questi atteggiamenti sono tipici della sinistra fin da quando i Comuni si riunivano per sostenere i vietcong. I consigli comunali dovrebbero occuparsi delle problematiche quotidiane dei cittadini, non oltrepassare il proprio ambito con questioni internazionali. È un’abitudine vecchia.”

Questa vicenda riapre il dibattito sull’ingerenza degli enti locali in tematiche di carattere globale e sulla legittimità di riconoscimenti formali che possono assumere un valore politico oltre che istituzionale. Nel contesto europeo e internazionale, infatti, le posizioni adottate dalle figure rappresentative dell’ONU sono spesso analizzate con attenzione, suscitando reazioni molto polarizzate.

Il conferimento delle chiavi della città rappresenta un gesto simbolico di grande rilievo, che nella storia recente è stato riservato a personalità che hanno avuto un forte impatto culturale, sociale o politico. Tuttavia, in contesti particolarmente tesi come quello del Medio Oriente, tali riconoscimenti possono facilmente diventare motivo di contrasto tra schieramenti con visioni divergenti.

Nel dibattito politico italiano, la questione della sinistra e del suo posizionamento sulle questioni internazionali rimane centrale, con implicazioni che coinvolgono non soltanto il piano nazionale ma anche la percezione esterna delle istituzioni e delle forze politiche.

Invece di affrontare le reali difficoltà dei cittadini, la sinistra si concentra unicamente sulle paure globali.

Riconoscerà che le immagini di bambini uccisi mentre cercano semplicemente un pezzo di pane suscitano indignazione anche tra gli elettori di destra. È d’accordo?

«Dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire tali tragedie. Tuttavia, i palestinesi sono soprattutto le prime vittime di Hamas, la cui missione è la distruzione di Israele. Chi si oppone a Israele e agli ebrei può inconsapevolmente diventare parte di un meccanismo antisemita.»

Cambiamo argomento. La destra ancora non ha un candidato ufficiale per la presidenza della Regione. A che punto sono le trattative?

«Anche la sinistra non ha ancora designato un candidato: sarà Decaro o Boccia? Quindi siamo sullo stesso piano. Anche loro stanno dibattendo se Vendola o Emiliano debbano effettivamente ricoprire la carica di presidente, mentre l’altro resterebbe una figura di facciata. Si chiedono se un eventuale presidente di sinistra debba fare il ruolo di assistente a Emiliano e Vendola. La disputa verte su chi debba ricoprire questo ruolo tra Boccia e Emiliano. Noi intendiamo batterli per evitare loro un tale destino da subordinati, con tutto il rispetto per chi svolge questo lavoro.»

La candidatura pugliese potrebbe spettare a Forza Italia?

«È una possibilità, ma dipende da come si evolveranno le alleanze e le trattative. Abbiamo più di un possibile candidato.»

Rimane Mauro D’Attis in pole position?

«È un candidato potenziale, anche se potrebbero emergere altre figure. Tuttavia, lanceremo la nostra proposta solo dopo aver raggiunto un’intesa nella coalizione. Speriamo di vincere per evitare a Decaro e Boccia un futuro da figure subordinate di Emiliano e Vendola.»