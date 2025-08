Il trasporto di liquidi nei bagagli a mano in aereo sta creando un clima di incertezza e potenziali disagi per i passeggeri, soprattutto a causa delle nuove regole che potrebbero comportare costi supplementari fino a 130 euro. La situazione è resa ancora più complessa dalle diverse interpretazioni e applicazioni delle norme da parte delle compagnie aeree e degli aeroporti europei.

Inoltre, diverse compagnie applicano tariffe molto elevate per chi si trova costretto a imbarcare il proprio trolley all’ultimo momento nel posto bagagli in stiva. Tale pratica, infatti, risulta particolarmente onerosa e spesso causa confusione tra i viaggiatori.

Negli aeroporti europei sono ormai presenti scanner di ultima generazione che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 ml, fino a un massimo di due litri. Tra questi rientrano gli scali di Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, Bologna e Torino. Tuttavia, non tutti gli aeroporti hanno adottato questa nuova normativa in modo uniforme. Alcuni, pur essendo dotati di tali tecnologie, continuano a far rispettare il limite tradizionale di 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano.

Questa disparità di applicazione genera una situazione di grande confusione.

Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha sottolineato:

“Il caos che si crea può comportare costi imprevisti per i passeggeri: chi questa estate si presenta in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori o altri liquidi in confezioni sopra i 100 ml scoprirebbe solo all’ultimo momento se potrà portarli con sé nel bagaglio a mano o se dovrà lasciarli ai controlli di sicurezza o imbarcarli in stiva pagando costi aggiuntivi.”

Per quanto riguarda le tariffe per il bagaglio da stiva acquistato direttamente in aeroporto, non sono certo modiche. Ad esempio, le compagnie low cost applicano costi significativi:

– Ryanair: da 35,99 a 75 euro a volo;

– Vueling: tra 40 e 75 euro;

– Wizz Air: 70 euro;

– EasyJet: 65 euro.

La compagnia ITA Airways, nel caso di biglietti economy light, prevede tariffe a partire da 60 euro per voli nazionali, 70 euro per quelli europei, e fino a un massimo di 130 euro per destinazioni intercontinentali come Giappone, Stati Uniti, Brasile e Malesia.

L’assenza di un direzione unica tra gli aeroporti europei rispetto alle nuove disposizioni genera dunque un panorama variegato e poco chiaro, potenzialmente fonte di disagi e spese impreviste per i viaggiatori.