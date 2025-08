Le vacanze per gli italiani nel 2025 saranno significativamente più costose: tra trasporti, alimentazione e divertimenti, la spesa prevista è in aumento del 30% rispetto al periodo pre-pandemia, ossia il 2019.

Questa analisi è stata effettuata da un’organizzazione di tutela dei consumatori che ha rivisitato i dati sulla spesa basandosi sulle ultime rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Statistica.

I rincari maggiori si registrano nel settore del trasporto aereo. L’associazione evidenzia che i voli nazionali sono aumentati in media dell’81,5% rispetto a sei anni fa, mentre i voli internazionali hanno subito un incremento del 65,9%; per i voli europei l’aumento è stato del 61%. Meno pesanti invece gli aumenti per chi si sposta tramite traghetto, con tariffe cresciute del 13,9%, mentre il trasporto via treno è salito del 10,7% e quello con autobus e pullman del 10,1% nello stesso periodo.

Trascorrere una giornata al mare in un lido o in piscina oggi costa in media il 32,7% in più rispetto a sei anni fa, ma anche i biglietti per parchi divertimento sono saliti del 21,4%, così come musei e monumenti che hanno visto un aumento del 20,5%. Parchi nazionali, zoo e giardini hanno fatto segnare rincari del 13%.

Per una cena in pizzeria o in un ristorante nel 2025 si prevede un aumento medio del 22,5%, mentre consumare un aperitivo alcolico, come lo spritz, risulterà il 18,2% più caro rispetto al periodo pre-Covid. Anche la birra subirà rincari del 17,2%, mentre per le bevande analcoliche l’aumento sarà ancora più marcato, arrivando al 28,8%.

Questi aumenti così consistenti rischiano di diventare insostenibili per un numero crescente di cittadini, come sottolinea l’associazione stessa. Non a caso, per l’estate 2025 si prevede che circa il 49% degli italiani, quindi quasi uno su due, deciderà di rinunciare alle vacanze tra giugno e settembre, percentuale in aumento rispetto al 39,5% dell’estate 2019, con quasi il 10% di persone in più che preferiranno restare a casa.