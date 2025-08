L’Ufficio parlamentare di bilancio ha aggiornato le previsioni di crescita per l’economia italiana rispetto ad aprile, stimando ora un aumento dello 0,5% sia per il 2025 che per il 2026. Le revisioni, seppur lievi, segnano un calo dello 0,1% nel 2025 e dello 0,2% nel 2026, attribuibile principalmente al dato del secondo trimestre peggiore delle attese e al significativo rafforzamento dell’euro nei confronti del dollaro.

I rischi associati alle proiezioni restano prevalentemente orientati verso un possibile peggioramento, a causa delle crescenti tensioni protezionistiche globali e dei potenziali ritardi nella realizzazione delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L’Upb sottolinea che:

“Le stime di crescita per il 2025, nonostante siano supportate dalla positiva dinamica occupazionale in un contesto di inflazione contenuta, incorporano la inaspettata contrazione del Pil registrata nel secondo trimestre.”

I dati, ancora preliminari, sono stati pubblicati da Istat solo da poco tempo e non sono stati ancora completamente integrati nei modelli previsionali degli altri istituti di ricerca economica.

Il rallentamento nel secondo trimestre (-0,1% rispetto al +0,3% del trimestre precedente) è principalmente determinato dal contributo negativo della domanda estera, che ha ampiamente compensato la crescita delle spese per consumi privati e investimenti lordi. La spesa delle famiglie è stata sostenuta dal consolidamento del mercato del lavoro, anche se l’indice di incertezza elaborato dall’Upb è rapidamente aumentato nel medesimo periodo, facendo registrare una maggiore cautela negli orientamenti d’acquisto.

La propensione al risparmio si mantiene intorno al 9% del reddito disponibile, livello superiore rispetto a quello pre-pandemia.

Gli investimenti hanno continuato a mostrare un andamento positivo negli ultimi mesi, con una crescita dell’1,6% registrata nel primo trimestre del 2025. Tuttavia, le prospettive per l’accumulazione di capitale rimangono incerte: l’indagine qualitativa svolta nella primavera ha evidenziato condizioni sfavorevoli per gli investimenti, anche se il numero di imprese che segnalano difficoltà alla produzione è in diminuzione e le condizioni di accesso al credito restano favorevoli secondo l’indicatore Upb.

Nel primo trimestre del 2025, l’export ha contribuito positivamente alla crescita del Pil con un impatto dello 0,1%, anticipando il flusso di merci destinato agli Stati Uniti in vista dell’entrata in vigore di nuove tariffe, che invece hanno inciso negativamente nel trimestre successivo.

La revisione al ribasso per il 2026, nonostante il previsto rafforzamento degli investimenti trainati dal Pnrr, riflette il peggioramento degli scambi internazionali, condizionati dal robusto apprezzamento dell’euro che ha ridotto la competitività dei prezzi delle esportazioni italiane.

Rimangono alte le tensioni protezionistiche a livello globale, anche se le attuali previsioni non tengono conto degli effetti potenziali dell’accordo commerciale USA-UE, i cui dettagli sono ancora in fase di definizione.

Prospettive occupazionali e inflazione

L’Upb prevede per il biennio 2025-2026 un aumento medio dello 0,5% nell’occupazione, espresso in unità di lavoro standard, che include una riduzione complessiva delle ore lavorate. L’inflazione, pur con un lieve aumento atteso nel periodo considerato, dovrebbe stabilizzarsi intorno all’1,8% in media, influenzata anche da fattori esterni.