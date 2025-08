Nel giorno del passaggio di consegne tra Bruno Mellano e Monica Formaiano, recentemente nominata garante regionale per le persone private della libertà, si accende una polemica tra Fratelli d’Italia e coloro che da anni seguono con attenzione la realtà penitenziaria: gli avvocati della Camera penale Vittorio Chiusano, il portavoce dei garanti nazionali Samuele Ciambriello e le opposizioni in Consiglio regionale.

L’origine del contrasto risiede nelle dichiarazioni del capogruppo e del vicecapogruppo in Regione di FdI, Carlo Riva Vercellotti e Roberto Ravello. All’indomani della nomina di Formaiano, i due hanno parlato di un «cambio di passo» e hanno accusato il predecessore di un ruolo interpretato per 11 anni con uno «strabismo ideologico», offrendo una «narrazione carceraria monocorde».

Come esempio di questa impostazione, hanno citato la scelta dell’ex garante di costituirsi parte civile nei processi in cui gli agenti della polizia penitenziaria erano accusati di violenze sui detenuti. Secondo Riva Vercellotti e Ravello, Mellano avrebbe «interpretato l’incarico con scarsa attenzione per le altre figure che vivono e lavorano quotidianamente nei penitenziari». Mentre si invocavano — sottolineano i due esponenti meloniani — i diritti, la dignità e il reinserimento degli detenuti, le condizioni di chi assicura legalità e sicurezza nelle carceri sarebbero rimaste costantemente invisibili.

La replica della Camera penale e la critica a Fratelli d’Italia

I giudizi espressi da FdI hanno suscitato una risposta pungente da parte della Camera penale. In una nota intitolata «Lacrime d’estate», con toni fortemente ironici, i penalisti sottolineano come l’ex garante per i detenuti in Piemonte «avrebbe commesso il difetto di miopia, non costituendosi parte civile nei confronti dei detenuti stessi».

Gli avvocati mettono in evidenza il «sottile ragionamento giuridico» di Fratelli d’Italia, che forse potrà aprire nuove prospettive nel diritto, e si scusano idealmente con pensatori come Norberto Bobbio e Alessandro Galante Garrone, rimasti probabilmente sorpresi da questa interpretazione.

Il punto di vista di Ciambriello: un attacco populista

Samuele Ciambriello, portavoce della Conferenza nazionale dei garanti per i detenuti, ha definito l’attacco di FdI come un «tentativo populista» privo di fondamento, volto a screditare un lavoro svolto con rigore e attenzione.

Ciambriello ha espresso la sua opinione spiegando che l’operato di Mellano è stato caratterizzato da un equilibrio profondo nel tutelare sia i diritti dei detenuti sia la sicurezza degli operatori penitenziari, sottolineando che una gestione attenta e imparziale è fondamentale in un ambiente delicato come quello carcerario.

Il contesto e la complessità del ruolo del garante

Il garante regionale per le persone private della libertà è una figura istituzionale di rilevante importanza, chiamata a monitorare le condizioni di detenzione e a promuovere il rispetto dei diritti umani nelle carceri. È un ruolo che richiede equilibrio, competenza e la capacità di mediare tra esigenze diverse e spesso contrapposte, come quelle dei detenuti, del personale penitenziario e della società.

La recente nomina di Monica Formaiano segna un passaggio delicato, in cui si attendono segnali concreti per migliorare una realtà complessa tra criticità strutturali, esigenze di sicurezza e necessità di un reinserimento efficace per chi ha scontato una pena.

In questo quadro, le critiche e le difese sull’operato di Bruno Mellano non sono semplici divergenze politiche, ma riflettono la difficoltà di gestire in modo equilibrato una materia così delicata, che coinvolge diritti fondamentali e sicurezza pubblica.

Il dibattito in corso evidenzia quanto sia cruciale il ruolo dei garanti nel promuovere una cultura che tuteli dignità e legalità, tenendo conto di tutte le componenti coinvolte nella realtà carceraria.

Franco Cordero e tutti i giuristi che hanno contribuito a fare del Piemonte una regione dove il diritto è rispettato, hanno criticato aspramente l’occupazione del Consiglio regionale da parte di soggetti che non hanno conoscenza del diritto e dimostrano neanche il minimo rispetto tacendo.

In sintesi, spiegano i rappresentanti delle toghe, la cosiddetta «miopia» attribuita a Mellano sarebbe, sorprendentemente, quella di aver tentato di difendere i diritti dei detenuti. A riguardo, Samuele Ciambriello, portavoce della Conferenza nazionale dei garanti delle carceri, ha definito l’attacco rivolto a Mellano come «privo di contenuti e di stampo populista». Ciambriello ha ricordato che i garanti operano come autorità indipendenti, istituzionalmente riconosciute attraverso leggi regionali e delibere e ha sottolineato che la politica deve sostenere e collaborare, ma non può dettare regole o influenzare gli indirizzi delle istituzioni di garanzia.

Ciambriello ha inoltre evidenziato:

“Per noi garanti delle persone private della libertà personale, la Costituzione rappresenta il fondamento imprescindibile del nostro operato. Il collega Mellano ha svolto il suo ruolo con determinazione, responsabilità e senso del servizio. Tutto il resto è solo una forma di populismo penale, politico e mediatico.”

Anche alcune forze politiche hanno espresso critiche nei confronti di Riva Vercellotti e Ravello. Il M5S, tramite la capogruppo Sarah Disabato e i consiglieri Alberto Unia e Pasquale Coluccio, ha definito l’attacco come «ingiustificato, scorretto e totalmente fuori da ogni logica». La consigliera Alice Ravinale (Avs) ha sollevato la questione a Palazzo Lascaris, chiedendo spiegazioni a Ravello, Riva Vercellotti e al presidente Davide Nicco riguardo alle gravi dichiarazioni rilasciate.

Le colleghe di partito Valentina Cera e Giulia Marro hanno ribadito con fermezza:

“Derubricare undici anni di esperienza di Mellano, tra l’altro riconfermata dalla maggioranza nel primo governo Cirio, come una unilateralità militante è ingiusto e improprio.”

Infine, il movimento Europa Radicale ha criticato duramente Fratelli d’Italia definendoli «indecenti». Secondo loro, infatti, hanno nominato garante una persona chiaramente impreparata, come ammesso pubblicamente dalla stessa, e adesso cercano di estendere e diluire i suoi compiti per impedirle di dimostrare immediatamente i propri limiti.