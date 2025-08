Il segretario regionale di Forza Italia sottolinea come in Lombardia le liste d’attesa siano significativamente più basse rispetto al Veneto. Auspica inoltre che il futuro governo di centrodestra possa rappresentare un punto di svolta con una visione più moderna nel settore sanitario.

La nuova amministrazione veneta dovrà orientarsi verso un modello sanitario simile a quello lombardo, caratterizzato da un approccio più liberale con un maggiore coinvolgimento della sanità convenzionata. Per alcuni ciò potrebbe significare un’apertura più decisa al settore privato. In questo contesto si inserisce un nuovo confronto, ormai consueto, tra la giunta di Zaia e il segretario regionale e europarlamentare di Forza Italia, Flavio Tosi, sul tema della gestione delle liste d’attesa e della politica sanitaria in generale.

Flavio Tosi spiega:

«Al cittadino interessa ricevere cure, senza preoccuparsi se queste arrivino dal pubblico o dal privato convenzionato, considerando che il ticket è lo stesso. Il prossimo governo regionale adotterà una visione più liberale, prendendo come modello la Lombardia.»

Il modello lombardo

Il Veneto non intende seguire l’esempio dell’Emilia-Romagna, dove il presidente Michele De Pascale ha adottato una linea chiara di chiusura verso i privati, una scelta che Tosi definisce senza esitazioni «quasi da socialismo reale», che però ha prodotto diverse problematiche. Uno degli errori evidenziati riguarda l’assunzione di medici con titoli non riconosciuti, una decisione che, a suo avviso, è sia illegittima sia potenzialmente pericolosa per il sistema sanitario.

Tuttavia, il problema va oltre l’Emilia-Romagna. Nel Veneto, nonostante alcune differenze, l’amministrazione uscente ha mostrato una certa ritrosia nei confronti del settore privato convenzionato.

Tosi prosegue:

«A differenza della Lombardia, che si distingue per un approccio più aperto e liberale, il Veneto limita il ricorso al convenzionato, che rappresenta solo il 16-17% delle prestazioni, mentre in Lombardia la quota sale al 30%. Di conseguenza, le liste d’attesa in Lombardia sono decisamente inferiori rispetto a quelle venete.»

L’europarlamentare auspica che il futuro governo regionale di centrodestra introduca un cambio di visione in tal senso, considerando che nel 2024, secondo la relazione della Corte dei conti, oltre un milione di prestazioni non sono state erogate nei tempi previsti. Egli sottolinea inoltre quanto il privato convenzionato rappresenti un importante sostegno per l’intero sistema sanitario regionale e per i cittadini.

Flavio Tosi conclude:

«È necessaria una revisione di queste scelte per migliorare la qualità e l’efficienza della sanità.»

A partire dal prossimo autunno, con l’elezione del nuovo presidente della Regione, sarà posta fine all’era di Luca Zaia, che ha governato per quindici anni consecutivi.

L’ultimo provvedimento approvato da Palazzo Balbi è stato oggetto di critiche da parte di Flavio Tosi. Si tratta dell’assunzione sperimentale e a tempo determinato di medici, italiani e stranieri, la cui specializzazione ottenuta all’estero non è ancora riconosciuta in Italia.

Tosi ha definito questa delibera «illegittima», sostenendo che la competenza a decidere in materia spetta esclusivamente al Ministero della Salute e non a una Regione. Inoltre, ha evidenziato i rischi legati alla responsabilità giuridica in eventuali casi di malasanità imputabili a personale non adeguatamente qualificato.

Rivolgendosi direttamente all’assessora regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, Tosi ha osservato: «Deve trovarsi in una situazione di difficoltà se ipotizza soluzioni di questo tipo».