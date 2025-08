Venerdì primo agosto la giunta provinciale di Trento ha approvato la riforma dell’Icef, l’indicatore della condizione economica delle famiglie, strumento fondamentale per accedere alle misure di welfare locali. Ora il testo della riforma passerà alle commissioni competenti del consiglio provinciale prima di tornare alla giunta per il via libera definitivo. La Provincia ha espresso soddisfazione per un progetto che mira a riportare l’Icef a un ruolo di semplice strumento di misurazione, rimandando alle politiche la decisione su come meglio utilizzarlo.

Achille Spinelli, assessore provinciale allo Sviluppo Economico e alla Famiglia, ha dichiarato:

“La revisione dell’Icef nasce da una necessità concreta: aggiornare gli strumenti alla luce dei cambiamenti intervenuti, garantendo soprattutto una maggiore equità tra le famiglie e semplificando le procedure di accesso ai benefici.”

Ha aggiunto inoltre:

“Il nostro obiettivo è assicurare la massima condivisione su un tema di grande importanza per le famiglie trentine, verso un nuovo modello di welfare territoriale capace di offrire risposte più concrete, eque e strutturate rispetto al passato.”

Le modifiche all’indicatore e le perplessità dei sindacati

Tuttavia, i sindacati esprimono dubbi e si augurano che il testo venga modificato durante il dibattito in consiglio provinciale. I segretari di Cgil, Cisl e Uil— Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher — ritengono che la riforma non valorizzi adeguatamente l’occupazione femminile e possa penalizzare famiglie numerose e persone con disabilità.

I rappresentanti sindacali hanno inoltre sottolineato che il provvedimento non risponde efficacemente ai bisogni delle famiglie, poiché non prevede alcuna indicizzazione all’inflazione, un elemento ormai fondamentale per adeguare le soglie economiche.

Entrando nel dettaglio delle novità, la riforma, che secondo il cronoprogramma provinciale entrerà in vigore gradualmente dall’autunno prossimo, prevede la rimozione delle deduzioni forfettarie, una modifica delle soglie relative alle detrazioni fiscali e un aggiornamento dei parametri legati al patrimonio familiare. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una maggiore equità e semplificare le procedure di accesso alle prestazioni sociali.

Per assicurare una maggiore equità e prevenire disparità di applicazione e frammentazione, gli indicatori passano da circa 36 a soli 4, suddivisi per specifiche aree tematiche. Questi sono: l’indicatore Famiglia, relativo agli interventi destinati alle famiglie con figli; l’indicatore Povertà, riferito agli interventi di sostegno al reddito; l’indicatore Casa, riguardante le iniziative nel settore dell’edilizia abitativa sia pubblica che privata; infine, l’indicatore Disabilità e non autosufficienza, che riguarda gli interventi a favore della disabilità.

In pratica, basterà rivolgersi a un Caf per la dichiarazione dell’Icef, che al momento della presentazione calcolerà automaticamente i quattro indicatori. Di conseguenza, la famiglia potrà accedere ai servizi e alle agevolazioni previste senza dover ripresentare nuovamente la documentazione.

I dubbi dei sindacati

I sindacati hanno espresso preoccupazione, sottolineando che «il testo genera molte incertezze per le famiglie trentine, che non sanno se e quali forme di sostegno potranno ancora ricevere». Tuttavia, hanno apprezzato alcune scelte attuate dalla Provincia, in particolare l’aumento del peso attribuito al patrimonio ai fini dell’indicatore, il mantenimento della scala di equivalenza e l’obbligo di dichiarare le proprietà immobiliari all’estero.

I tre segretari concludono affermando: «L’obiettivo condiviso dovrebbe essere quello di rendere più moderno ed efficiente il welfare provinciale e su questo siamo pronti a continuare a offrire il nostro contributo».

Una questione politica e la spaccatura nella maggioranza

La riforma dell’Icef ha inoltre suscitato un piccolo caso politico: il consigliere Walter Kaswalder ha presentato un disegno di legge non concordato con la giunta, contenente proposte di modifica sull’Icef. Secondo il Partito Democratico, questa iniziativa rappresenta un ulteriore segnale di divisione all’interno della maggioranza, dopo le tensioni sul terzo mandato e sul terzo figlio.

Il capogruppo dem Alessio Manica ha definito la situazione con queste parole:

«Un centrodestra pervaso da tratti d’anarchia».