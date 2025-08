Il sindaco di Treviso Mario Conte, l’assessore regionale Roberto Marcato della Lega e il candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza del Veneto, Giovanni Manildo, si sono ritrovati insieme per celebrare questa tradizione lungo la pista ciclabile verde Treviso-Ostiglia, che collega Treviso a Padova, Vicenza e Verona. Un appuntamento consolidato, soprattutto per i rappresentanti della Lega, ma quest’anno con un ospite d’eccezione in più.

Mario Conte ha commentato:

«Lo facevano mio nonno e mio papà»

Non bisogna trarre conclusioni affrettate su possibili cambi di schieramento politico o alleanze improvvisate: ognuno mantiene le proprie posizioni. Tuttavia, i protagonisti erano lì con il “goto” di vino in mano, come vecchi amici che si rincontrano un’unica volta l’anno. La regola vuole un sorso di vino prima della colazione.

Conte, figura di spicco della Lega a Treviso, ha dichiarato:

«Tradizione rispettata! Grazie a tutti quelli che mantengono vive queste preziose usanze.»

Nonostante qualche critica, soprattutto sui social, che interpreta questo gesto come un incitamento all’alcolismo a digiuno, per una mattina all’anno si è preferito lasciar correre. In realtà, il calice viene riempito solo per una manciata di dita di vino, giusto per rispettare la tradizione.

Roberto Marcato ha scritto sui social:

«Lo facevano mio nonno e mio papà e anch’io da bambino. È una tradizione con radici profonde e antiche: la forza dell’identità supera anche le divisioni politiche.»

Marcato ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento anche tramite un messaggio rivolto all’avversario Manildo.

Il brindisi rimane un momento di condivisione e rispetto, ma successivamente la campagna elettorale riprenderà con la consueta intensità e competizione tra i candidati.