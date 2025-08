La valorizzazione delle risorse locali e il coinvolgimento attivo degli abitanti diventano elementi chiave per progettare un turismo che guardi al lungo termine e si affranchi da modelli massivi e insostenibili.

Il settore turistico in montagna è però talvolta esposto al rischio di infiltrazioni criminali. Quali azioni intende adottare il governo contro questo pericolo?

«È necessario rafforzare i controlli e la vigilanza, perché il turismo rappresenta un’importante risorsa economica e sociale, e deve rimanere immune da condizionamenti mafiosi o di natura illecita. Il governo sta implementando misure di prevenzione e contrasto per assicurare trasparenza e legalità nel settore.»

La sostenibilità come linea guida per il futuro del turismo montano

La sfida principale per le regioni alpine è creare un modello di turismo che sia rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali, capace di conciliare sviluppo economico e tutela della natura. La montagna non deve diventare un parco divertimenti, ma un luogo dove si possa apprezzare il paesaggio, la cultura e le tradizioni in modo responsabile.

In quest’ottica, sono allo studio diverse strategie, tra cui la gestione più attenta degli accessi, investimenti in infrastrutture sostenibili e la promozione di un turismo lento e di qualità. Così si potrà valorizzare il patrimonio naturalistico senza depauperarne l’essenza, garantendo allo stesso tempo opportunità economiche durature per le comunità montane.

La valorizzazione delle risorse locali e il coinvolgimento attivo degli abitanti diventano elementi chiave per progettare un turismo che guardi al lungo termine e si affranchi da modelli massivi e insostenibili.

Il ruolo strategico delle istituzioni

Le istituzioni nazionali e locali sono chiamate a collaborare per definire norme condivise che garantiscano uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei territori montani. È fondamentale che le politiche pubbliche favoriscano sia la tutela ambientale sia la crescita economica, intervenendo con strumenti regolatori efficaci e campagne di sensibilizzazione rivolte a turisti e residenti.

Inoltre, il controllo delle infiltrazioni criminali passa attraverso una cooperazione sempre più stretta tra forze dell’ordine, magistratura e istituzioni, per preservare la legalità e la sicurezza di questo settore vitale per l’economia nazionale.

In definitiva, l’obiettivo è coniugare l’attrattiva turistica con la protezione dell’ambiente e la qualità della vita, affinché la montagna possa essere vissuta e goduta da tutti con rispetto e consapevolezza.

È essenziale richiedere un piccolo contributo per gestire i flussi turistici e preservare i territori, affinché le generazioni presenti e future possano continuare a beneficiarne. Occorre dunque trovare un equilibrio tra l’accessibilità per gli escursionisti e la tutela delle risorse naturali, e questo è l’impegno che il ministero sta portando avanti con iniziative e risorse dedicate a una gestione sostenibile del turismo.

Roberto Failoni, assessore al turismo della provincia autonoma di Trento, invita a incrementare gli investimenti in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. A tal proposito, cosa prevede il ministero da lei presieduto?

Il ministero è parte integrante della cabina di regia per le Olimpiadi e, come ogni grande evento, queste rappresentano un motore di sviluppo per il settore turistico, non solamente durante lo svolgimento degli appuntamenti sportivi ma soprattutto successivamente. Stiamo lavorando affinché la promozione sia efficace e perché le Olimpiadi diventino un’opportunità di rilancio non solo per i territori direttamente coinvolti, ma anche per quelli limitrofi, fungendo da vetrina per l’intera Italia.

Il 10 luglio la Camera ha approvato un disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ha specificato che il provvedimento include, tra le varie misure, iniziative contro lo spopolamento rivolte a giovani e famiglie, con oltre 200 milioni di euro stanziati dal fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Lei come valuta l’approvazione e quali sono i tempi previsti per l’esame finale al Senato?

Sono soddisfatta, in quanto questo disegno di legge rappresenta un importante passo per valorizzare le nostre aree montane e supportare le comunità locali. Mi auguro che il Senato dia il via libera al testo al più presto, in modo da attuare rapidamente le misure previste e garantire un futuro di sviluppo sostenibile per i territori montani.

Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) ha richiesto l’introduzione in legge di una norma di coordinamento statale che obblighi le Regioni ad adeguare la propria legislazione su montagne e foreste, impegnandole a investire risorse pari a quelle stanziate dallo Stato. Ritiene questa proposta fondata?

Ritengo ragionevole questa richiesta di coordinamento statale. È fondamentale che le Regioni siano adeguatamente supportate nell’aggiornare le normative riguardanti montagne e foreste, soprattutto in un contesto in cui le risorse sono limitate. Un impegno paritario tra Stato e Regioni può assicurare uno sviluppo efficace delle politiche montane perché, come sottolineo spesso, è necessario lavorare in squadra per ottenere risultati concreti. Il coordinamento tra Stato, Regioni, territori e imprese è pertanto cruciale.

Negli ultimi mesi un’indagine condotta in Trentino ha coinvolto 104 strutture alberghiere, monitorate dalla Guardia di Finanza su incarico della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Trento, per segnalarne operazioni sospette o investimenti poco coerenti con i bilanci dichiarati. Qual è il suo punto di vista sul rischio di infiltrazioni mafiose negli hotel di rinomate località turistiche come Pinzolo, Madonna di Campiglio e Primiero?

La mafia rappresenta un male da combattere con determinazione ovunque. Questo governo è fermamente impegnato a contrastare ogni forma di organizzazione criminale. È evidente che il problema riguarda tutte le categorie, compreso il settore turistico, perciò è indispensabile prestare particolare attenzione al pericolo di infiltrazioni nelle località turistiche. È fondamentale rafforzare i controlli e le normative per prevenire tali minacce, assicurando insieme sicurezza e tutela della reputazione del comparto turistico.

Collaborare con le forze dell’ordine e promuovere la legalità è fondamentale per salvaguardare l’integrità del nostro settore turistico.

Il tema dell'overtourism sta dominando questa estate all'insegna del tutto esaurito sia in Trentino sia in Alto Adige. Il pericolo concreto è quello di un'«Disneylandizzazione» progressiva della montagna, trasformando territori naturali in parchi a tema turistici. La domanda allora sorge spontanea: ci sono troppi turisti? Se in passato la questione veniva talvolta sottovalutata, oggi è al centro del dibattito pubblico a causa anche di eventi preoccupanti, come il recente crollo delle Dolomiti di Brenta. Forse è giunto il momento di ricercare un nuovo equilibrio tra tutela ambientale e attività turistica.

Per questo si sta considerando se introdurre una Zona a Traffico Limitato anche sui passi dolomitici o valutare l'istituzione di un pedaggio per razionalizzare il flusso di visitatori. In Val Gardena, ad esempio, è stato introdotto, non senza polemiche, un ticket di 5 euro per attraversare il sentiero sul Seceda. Su questi temi e altri abbiamo confrontato la ministra al Turismo, Daniela Santanchè (Fratelli d'Italia).

Ministra Santanchè, cosa ne pensa del dibattito acceso tra chi teme che le aree montane possano diventare grandi parchi divertimento, con il proliferare di locali après ski, e chi invece non ci vede problemi?

«Il confronto sull’equilibrio tra sviluppo turistico e tutela delle zone montane è essenziale. Da un lato, è imprescindibile salvaguardare l’integrità naturale e culturale di questi territori; dall’altro, il turismo rappresenta una fonte importante di benefici economici. La sfida consiste nel definire un modello di crescita sostenibile che valorizzi le risorse locali senza trasformare le montagne in semplici attrazioni di massa.»

In Val Gardena, il sentiero sul Seceda è stato dotato di un tornello che richiede un pedaggio di 5 euro agli escursionisti, scelta che ha generato opinioni contrastanti. Qual è il suo giudizio a riguardo?

«L’adozione del pedaggio può risultare controversa, ma è una misura indispensabile per governare il flusso turistico, tutelare l’ambiente e garantire risorse da destinare alla conservazione dei territori. In Italia abbiamo già sperimentato soluzioni simili con successo, come al Pantheon o sulla Via dell’Amore in Liguria, in determinate realtà dove il flusso visitatori necessita di regole precise.»

Il settore turistico in montagna è però talvolta esposto al rischio di infiltrazioni criminali. Quali azioni intende adottare il governo contro questo pericolo?

«È necessario rafforzare i controlli e la vigilanza, perché il turismo rappresenta un’importante risorsa economica e sociale, e deve rimanere immune da condizionamenti mafiosi o di natura illecita. Il governo sta implementando misure di prevenzione e contrasto per assicurare trasparenza e legalità nel settore.»

La sostenibilità come linea guida per il futuro del turismo montano

La sfida principale per le regioni alpine è creare un modello di turismo che sia rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali, capace di conciliare sviluppo economico e tutela della natura. La montagna non deve diventare un parco divertimenti, ma un luogo dove si possa apprezzare il paesaggio, la cultura e le tradizioni in modo responsabile.

In quest’ottica, sono allo studio diverse strategie, tra cui la gestione più attenta degli accessi, investimenti in infrastrutture sostenibili e la promozione di un turismo lento e di qualità. Così si potrà valorizzare il patrimonio naturalistico senza depauperarne l’essenza, garantendo allo stesso tempo opportunità economiche durature per le comunità montane.

La valorizzazione delle risorse locali e il coinvolgimento attivo degli abitanti diventano elementi chiave per progettare un turismo che guardi al lungo termine e si affranchi da modelli massivi e insostenibili.

Il ruolo strategico delle istituzioni

Le istituzioni nazionali e locali sono chiamate a collaborare per definire norme condivise che garantiscano uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei territori montani. È fondamentale che le politiche pubbliche favoriscano sia la tutela ambientale sia la crescita economica, intervenendo con strumenti regolatori efficaci e campagne di sensibilizzazione rivolte a turisti e residenti.

Inoltre, il controllo delle infiltrazioni criminali passa attraverso una cooperazione sempre più stretta tra forze dell’ordine, magistratura e istituzioni, per preservare la legalità e la sicurezza di questo settore vitale per l’economia nazionale.

In definitiva, l’obiettivo è coniugare l’attrattiva turistica con la protezione dell’ambiente e la qualità della vita, affinché la montagna possa essere vissuta e goduta da tutti con rispetto e consapevolezza.

È essenziale richiedere un piccolo contributo per gestire i flussi turistici e preservare i territori, affinché le generazioni presenti e future possano continuare a beneficiarne. Occorre dunque trovare un equilibrio tra l’accessibilità per gli escursionisti e la tutela delle risorse naturali, e questo è l’impegno che il ministero sta portando avanti con iniziative e risorse dedicate a una gestione sostenibile del turismo.

Roberto Failoni, assessore al turismo della provincia autonoma di Trento, invita a incrementare gli investimenti in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. A tal proposito, cosa prevede il ministero da lei presieduto?

Il ministero è parte integrante della cabina di regia per le Olimpiadi e, come ogni grande evento, queste rappresentano un motore di sviluppo per il settore turistico, non solamente durante lo svolgimento degli appuntamenti sportivi ma soprattutto successivamente. Stiamo lavorando affinché la promozione sia efficace e perché le Olimpiadi diventino un’opportunità di rilancio non solo per i territori direttamente coinvolti, ma anche per quelli limitrofi, fungendo da vetrina per l’intera Italia.

Il 10 luglio la Camera ha approvato un disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ha specificato che il provvedimento include, tra le varie misure, iniziative contro lo spopolamento rivolte a giovani e famiglie, con oltre 200 milioni di euro stanziati dal fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Lei come valuta l’approvazione e quali sono i tempi previsti per l’esame finale al Senato?

Sono soddisfatta, in quanto questo disegno di legge rappresenta un importante passo per valorizzare le nostre aree montane e supportare le comunità locali. Mi auguro che il Senato dia il via libera al testo al più presto, in modo da attuare rapidamente le misure previste e garantire un futuro di sviluppo sostenibile per i territori montani.

Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) ha richiesto l’introduzione in legge di una norma di coordinamento statale che obblighi le Regioni ad adeguare la propria legislazione su montagne e foreste, impegnandole a investire risorse pari a quelle stanziate dallo Stato. Ritiene questa proposta fondata?

Ritengo ragionevole questa richiesta di coordinamento statale. È fondamentale che le Regioni siano adeguatamente supportate nell’aggiornare le normative riguardanti montagne e foreste, soprattutto in un contesto in cui le risorse sono limitate. Un impegno paritario tra Stato e Regioni può assicurare uno sviluppo efficace delle politiche montane perché, come sottolineo spesso, è necessario lavorare in squadra per ottenere risultati concreti. Il coordinamento tra Stato, Regioni, territori e imprese è pertanto cruciale.

Negli ultimi mesi un’indagine condotta in Trentino ha coinvolto 104 strutture alberghiere, monitorate dalla Guardia di Finanza su incarico della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Trento, per segnalarne operazioni sospette o investimenti poco coerenti con i bilanci dichiarati. Qual è il suo punto di vista sul rischio di infiltrazioni mafiose negli hotel di rinomate località turistiche come Pinzolo, Madonna di Campiglio e Primiero?

La mafia rappresenta un male da combattere con determinazione ovunque. Questo governo è fermamente impegnato a contrastare ogni forma di organizzazione criminale. È evidente che il problema riguarda tutte le categorie, compreso il settore turistico, perciò è indispensabile prestare particolare attenzione al pericolo di infiltrazioni nelle località turistiche. È fondamentale rafforzare i controlli e le normative per prevenire tali minacce, assicurando insieme sicurezza e tutela della reputazione del comparto turistico.

Collaborare con le forze dell’ordine e promuovere la legalità è fondamentale per salvaguardare l’integrità del nostro settore turistico.