L’Italia deve dotarsi di un’«infrastruttura nazionale di monitoraggio» capace di identificare e neutralizzare i droni che, potenzialmente armati di esplosivi, potrebbero essere utilizzati da soggetti ostili per attaccare aeroporti, centrali elettriche, monumenti o eventi pubblici, generando allarme e panico.

Il nostro paese possiede le tecnologie e la capacità produttiva necessarie per sviluppare questo sistema di difesa, che avrebbe un costo stimato nell’ordine di alcune decine di milioni di euro.

A sottolineare l’importanza della questione, anche alla luce degli sviluppi del conflitto ucraino in cui i droni stanno assumendo un ruolo crescente, è Simone Lo Russo, fondatore e amministratore delegato di Impianti Spa, realtà attiva dal 1992 nell’ambito dell’innovazione tecnologica.

In un’intervista, Lo Russo evidenzia come la realizzazione di un sistema nazionale di difesa anti-drone potrebbe coinvolgere sia le grandi aziende italiane del settore sia le piccole e medie imprese come la sua. Inoltre, potrebbe rappresentare un’opportunità per riconvertire piani industriali settoriali attualmente in difficoltà.

Il tempo a disposizione è limitato: per l’amministratore delegato è ormai «una necessità inderogabile, considerato il contesto geopolitico sempre più incerto». La facilità di accesso a droni commerciali, che con meno di 2.000 euro possono essere acquistati e modificati con ordigni artigianali, rende infatti urgente la creazione di sistemi in grado di contrastare questa minaccia a obiettivi militari e civili.