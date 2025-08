Si è conclusa la fase operativa del progetto “Sentieri e Sapori dell’Etna”, un’iniziativa ambiziosa che punta a raccontare e valorizzare l’intero territorio etneo. Promosso dal GAL Etna con il supporto di fondi europei per lo sviluppo locale, il progetto si propone come un modello virtuoso, unendo il racconto identitario delle comunità a una strategia di promozione integrata, destinata sia al pubblico italiano che a quello internazionale.

La presentazione del progetto ha avuto luogo in una cornice suggestiva, l’ex Convento di San Francesco alla Collina di Paternò, un luogo che simboleggia perfettamente il legame tra storia, cultura e comunità. L’iniziativa ha coinvolto l’intero territorio degli 11 Comuni aderenti al GAL Etna, che spaziano da Adrano a Paternò, toccando località come Bronte, Biancavilla e Belpasso, per citarne alcune.

Un Racconto Multicanale e percorsi Tematici

L’obiettivo del progetto è creare una narrazione forte e coerente delle risorse naturali, culturali, enogastronomiche e turistiche della zona. Per farlo, sono state messe in campo diverse azioni concrete, rivolte sia al mercato business-to-business (B2B) che a quello business-to-consumer (B2C).

Tra i risultati più significativi, spiccano la realizzazione di quattro documentari tematici che esplorano i sapori, le feste popolari, il patrimonio storico-artistico e i paesaggi naturali dell’Etna. A questi si affianca una mini-serie di undici documentari verticali, ognuno dedicato a un singolo comune del GAL.

La promozione non si è limitata al digitale: una campagna di comunicazione multi-soggetto ha visto la presenza di azioni pubblicitarie negli aeroporti e sui treni ad alta velocità. Sono stati inoltre creati nuovi percorsi tematici (culturali, naturalistici ed enogastronomici), supportati da una segnaletica innovativa con QR code che permette ai visitatori di accedere a contenuti di approfondimento direttamente sul proprio smartphone.

Formazione e proiezione internazionale

Una parte fondamentale del progetto è stata dedicata al dialogo con gli operatori del settore turistico, attraverso una serie di webinar formativi rivolti a tour operator e agenzie di viaggio, sia italiane che straniere. Questo approccio mirato ha l’obiettivo di preparare il terreno per un flusso turistico sostenibile e consapevole.

Infine, per garantire una diffusione su vasta scala, il progetto ha prodotto video press kit multilingua per la stampa estera e ha distribuito i programmi televisivi a una rete capillare di emittenti, portando il fascino dell’Etna su scala nazionale e internazionale.