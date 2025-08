ICOP, la società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato un’importante novità riguardante la sua strategia di crescita. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che l’acquisizione di una partecipazione del 61,89% del capitale di Palingeo non rientra nell’ambito applicativo della normativa Golden Power.

Il “Golden Power” è un potere speciale del Governo italiano per intervenire su operazioni societarie che coinvolgono asset considerati strategici per l’interesse nazionale, specialmente in settori come l’energia, le comunicazioni e la difesa. L’esito positivo dell’istruttoria, condotta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha sbloccato l’operazione.

Accordo Quadro con F.L.S. Holding e Prospettive Future

Con l’avveramento di questa condizione sospensiva, prevista nell’accordo quadro con F.L.S. Holding, l’acquisizione può ora procedere senza ostacoli legali legati alla normativa Golden Power. L’operazione segna un passo significativo per ICOP, uno dei principali operatori in Europa nel settore del microtunneling e delle fondazioni speciali, rafforzando ulteriormente la sua posizione di mercato.