I profitti record registrati dalle compagnie assicurative italiane nel 2024, pari a 10,5 miliardi di euro, testimoniano l’eccellente impegno dei dipendenti del settore in vista della imminente trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Questo rinnovo, che seguirà l’approvazione di una piattaforma unitaria, dovrà garantire risposte chiare e tempestive alle richieste avanzate dai lavoratori.

I dati elaborati dall’ufficio studi del sindacato Fisac Cgil evidenziano come il comparto assicurativo abbia conseguito un livello di utili senza precedenti negli ultimi dieci anni, con un incremento significativo rispetto agli 7,9 miliardi di euro del 2023 (+32%). La redditività del capitale (Roe) si attesta al 15,5%, superando ampiamente i valori pre-pandemici e segnando il miglior risultato dal 2015 ad oggi.

Susy Esposito, segretaria generale della Fisac Cgil, ha sottolineato:

“Le assicurazioni, con soli 47 mila dipendenti complessivi, hanno superato lo scorso anno gli utili realizzati dai primi due gruppi bancari nazionali, i quali contano su un numero di dipendenti maggiore. Inoltre, la redditività calcolata in base agli utili per addetto è tra le più alte in tutti i settori economici del nostro Paese.”

Nel complesso, il settore assicurativo si conferma molto solido, presentando indicatori di solvibilità (Solvency Capital Requirement II – SCR Ratio) estremamente rassicuranti, pari al 260% alla fine del 2024, in leggero aumento rispetto al 259% registrato nel 2023.

Esposito ha aggiunto:

“Il settore assicurativo gode di ottima salute e torna a raggiungere una redditività molto robusta, ritornando ai livelli pre-pandemici. È il risultato più alto degli ultimi dieci anni, con un Roe al 15,5% che conferma l’eccellente lavoro svolto dai dipendenti. Ora più che mai, alla vigilia del rinnovo del contratto nazionale, è fondamentale riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori, in termini di salario e diritti, l’impegno e la professionalità dimostrata.”