In attesa dell’ufficializzazione della lista dei prodotti esenti dai dazi che entreranno in vigore il 7 agosto, una stima della Cgia suggerisce che l’applicazione di un’aliquota del 15% potrebbe provocare all’Italia un danno economico compreso tra i 14 e i 15 miliardi di euro l’anno, almeno nel breve periodo. Questa cifra è equivalente, approssimativamente, al costo necessario per costruire il ponte sullo Stretto di Messina.

Il pregiudizio attribuito alle politiche protezionistiche degli Stati Uniti include non solo gli effetti diretti, come la diminuzione delle esportazioni, ma anche quelli indiretti. Questi ultimi comprendono una riduzione dei margini di profitto per le aziende italiane che continueranno a vendere negli Usa, i costi legati alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori italiani che perderanno il posto di lavoro, lo spostamento di imprese o di una parte della produzione verso gli Stati Uniti e la cosiddetta “trade diversion”.

Oltre a queste dinamiche, è stato considerato anche l’impatto congiunturale derivante dalla svalutazione del dollaro rispetto all’euro. Nonostante nel 2024, rispetto all’anno precedente, le vendite italiane verso gli Usa siano diminuite del 3,6% — pari a 2,4 miliardi di euro — l’Italia mantiene una forte inclinazione all’export verso questo mercato, con un valore complessivo di 64,7 miliardi nel 2024.

Tuttavia, l’effettiva incidenza dei dazi al 15% dipenderà da numerosi fattori ancora incerti: i consumatori e le imprese americane sostituiranno i prodotti finiti e intermedi italiani con alternative interne o provenienti da altri Paesi, oppure continueranno a preferire il Made in Italy? In risposta a questi cambiamenti, le imprese esportatrici italiane saranno in grado di mantenere i prezzi invariati rinunciando a una parte dei propri margini di guadagno?

Questi interrogativi rimangono complessi e non è facile formulare risposte definitive.

Tuttavia, la Banca d’Italia ricorda che il 43% delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti riguarda prodotti di alta qualità, mentre un altro 49% appartiene alla fascia di qualità media. Riguardo al possibile calo della domanda americana dovuto all’aumento dei prezzi dei prodotti finali, i ricercatori di via Nazionale osservano che le imprese italiane potrebbero assorbire tale contrazione attraverso una diminuzione dei margini di profitto.

Le aziende italiane che esportano negli Usa vedono infatti in questo mercato una quota di vendita pari solo al 5,5% del loro fatturato totale, con un margine operativo lordo medio attorno al 10% dei ricavi. Di conseguenza, un’eventuale riduzione significativa di questo mercato di sbocco avrebbe un impatto relativamente contenuto.