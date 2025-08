Alkemia SGR, con un coinvestimento di Banca Ifis, ha lanciato Food Excellence, un nuovo fondo di Private Equity interamente dedicato al settore agroalimentare italiano. Il progetto prende il via con la costituzione di Convivio, una nuova holding operativa che si pone l’obiettivo di aggregare e valorizzare realtà leader nel food di qualità, con un focus particolare su pasta fresca e piatti pronti.

La holding ha già completato l’acquisizione del 100% di cinque aziende d’eccellenza in diverse regioni italiane: Valsugana Sapori (Trentino), Parmachef (Emilia-Romagna), Casanova Food con il brand Pasta di Venezia e Pastificio Cecchin (Veneto), e Poggiolini (Toscana).

Obiettivi Ambitiosi e Strategia di Crescita

Convivio parte da un fatturato aggregato di circa 27 milioni di euro nel 2024, con l’ambizione di raggiungere i 100 milioni di euro in soli 5 anni. La strategia prevede l’integrazione di nuovi player e lo sviluppo di sinergie commerciali, supportate da investimenti mirati in produzione, marketing e espansione internazionale. L’aggregazione permetterà alle aziende di raggiungere una dimensione adeguata per proporsi con forza ai canali distributivi come la Grande Distribuzione e l’HoReCa, offrendo una gamma diversificata che include anche prodotti sani, gluten-free e lactose-free.

“Con la nascita di Convivio, stiamo realizzando un progetto modulare che è solo il primo round di un ambizioso percorso. Non stiamo semplicemente aggregando aziende; stiamo investendo nell’anima del Made in Italy alimentare”, ha dichiarato Luca Duranti, CEO e Managing Partner di Alkemia Capital SGR. Per le aziende acquisite, resteranno alla guida le famiglie fondatrici e i manager storici, a testimonianza di un progetto basato su rispetto della tradizione e partnership solide.