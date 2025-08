Nel complesso e mai banale intreccio del centrosinistra emergono nuove dinamiche politiche che vedono protagonisti personaggi dall’identità e dagli stimoli molto diversi, ma agli stessi obiettivi. Tra questi spiccano una figura che si identifica con Jep Gambardella (il celebre personaggio del film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino) e Gaetano Manfredi, attuale sindaco di Napoli. Si tratta dell’ultima rappresentazione che si apre dentro le stanze del Partito Democratico, ma stavolta senza la consueta tensione cupa: prevale una determinazione concreta, rinnovata e carica di stimoli, pur mantenendo toni prudenti e misurati per rispetto verso la leader del partito, Elly Schlein.

Seguendo da vicino gli sviluppi delle ultime ore, i dirigenti dem attribuiscono grande importanza a dettagli apparentemente minuti, come una pochette, simbolo che ha assunto significati insoliti in questa fase. Infatti, Giuseppe Conte, durante una recente conferenza stampa, ha indossato di nuovo la pochette nel taschino, un gesto che non è solo estetico ma un segnale implicito: appare come un richiamo al suo passato da presidente del Consiglio, carica che ha già ricoperto due volte. Questo gesto, più che un vezzo, potrebbe rappresentare un messaggio sottile sul suo ruolo politico attuale e le ambizioni future.

È necessario ripercorrere brevemente gli eventi per comprendere la situazione. Dopo aver tenuto il Partito Democratico in attesa per una settimana, Conte ha convocato una conferenza stampa in cui ha mostrato chiaramente le sue intenzioni e riserve. Non si tratta di un linguaggio metaforico: nelle sue dichiarazioni ha letteralmente tenuto il Pd sospeso, affermando di voler valutare attentamente delle vicende giudiziarie legate ad Affidopoli e al comportamento di Matteo Ricci davanti ai magistrati.

Ha spiegato:

“Intanto, mi prendo il tempo necessario per leggere bene i documenti relativi ad Affidopoli e per osservare come si posiziona Matteo Ricci davanti ai magistrati. Solo dopo questa riflessione deciderò se continuare a sostenerlo nelle Regionali oppure lasciarlo affrontare da solo le conseguenze.”

Questo atteggiamento ha generato una certa incertezza e tensione all’interno del centrosinistra, con la leadership dem che si interroga sulle strategie da adottare per mantenere un equilibrio e un’unità che appaiono messe alla prova dal momento politico.

Tra le opzioni principali che si stanno valutando in vista delle prossime mosse istituzionali spicca la possibile candidatura di Gaetano Manfredi a Palazzo Chigi, qualora l’attuale leader Pd non dovesse riuscire a consolidare il proprio status di capo del governo. In parallelo, tra i dirigenti del partito si sta diffondendo la convinzione che all’ex premier possa andare bene anche una posizione di prestigio come quella di presidente del Senato o di ministro degli Esteri, con il vantaggio di valorizzare la sua esperienza e di mantenere saldo l’equilibrio di coalizione.

Il ruolo di Manfredi e le strategie dem

Il nome di Gaetano Manfredi, sindaco di una città strategica come Napoli, è al centro della riflessione politica interna al Pd come possibile successore a Palazzo Chigi, una strada che si sta delineando soprattutto nel caso in cui la leader del partito non riuscisse a consolidare il suo governo.

Il sindaco campano è visto come una personalità in grado di aggregare e di portare avanti un’agenda progressista, favorendo un dialogo costruttivo all’interno dell’alleanza di centrosinistra e con le altre forze politiche. La sua candidatura offrirebbe inoltre un segnale di rinnovamento generazionale e territoriale, elementi fondamentali nel contesto politico attuale.

Parallelamente, è in corso un lavoro di mediazione interno al Pd per trovare un assetto istituzionale che possa valorizzare i diversi ruoli e contenere le tensioni, proponendo all’ex premier incarichi di grande rilievo come la presidenza del Senato o la guida della Farnesina.

Le implicazioni politiche e il futuro del centrosinistra

La situazione descritta testimonia un momento di necessario riequilibrio e di profonda riflessione nel centrosinistra, alle prese con nuove sfide istituzionali e con una competizione interna sempre più serrata. La capacità di gestire le ambiguità e i segnali evidenziati da figure come Conte e Manfredi sarà cruciale per l’evoluzione del quadro politico nazionale nei prossimi mesi.

In questo contesto, l’attenzione resta focalizzata sulla capacità del Pd di mantenere coesione e di costruire un percorso condiviso, capace di rispondere alle aspettative degli elettori e di assicurare stabilità governativa, anche in vista di appuntamenti elettorali decisivi.

Il futuro del centrosinistra sembra quindi orientarsi verso una maggiore pragmatismo, unito a una strategia di valorizzazione delle competenze interne, che possa garantire una leadership autorevole e un’efficace azione di governo.

La situazione al Nazareno è stata descritta come decisamente umiliante. Dal punto di vista di Giuseppe Conte, però, la gestione è stata impeccabile, coronata da una conferenza stampa memorabile. Inizialmente, ha rivolto un apparente complimento a Ricci, rinnovandogli il sostegno ma avvertendo che le mosse future dei magistrati saranno tempestivamente monitorate. Successivamente, ha attaccato duramente: ha definito la sua partecipazione in Toscana accanto a Eugenio Giani un «sacrificio notevole», sottolineando che i democratici in quella regione avrebbero dovuto vincere agevolmente anche senza di lui, precisazione fatta evidentemente per provocare.

Conte ha poi chiarito che non è disposto ad alcun tipo di «mercimonio» in Campania, dove il presidente Vincenzo De Luca sta facendo pesare le sue condizioni per sostenere la candidatura grillina di Roberto Fico. Ha anche chiesto le dimissioni di Beppe Sala, ritenuto responsabile da parte del Movimento 5 Stelle di una situazione edilizia caotica a Milano. L’esito è stato netto: «Un’alleanza organica è, perciò, impossibile».

I vertici dem hanno ascoltato attentamente, per poi avviare una serie di telefonate e confronti sulla situazione, giungendo alla conclusione che Conte sia completamente inaffidabile. Lo giudicano capace di umiliare ferocemente gli alleati, di farli rincorrere e spesso di dettare lui le condizioni del gioco. Sebbene astuto, risulta per loro un interlocutore problematico. Elly Schlein insiste nell’affermare che è necessario restare «testardamente uniti», ma questa posizione sembra più illusoria che concreta.

La previsione politica è chiara: durante la campagna elettorale o in prossimità delle elezioni politiche, oppure qualora venisse modificata la legge elettorale rendendo necessaria subito l’indicazione del candidato premier della coalizione, Conte sarà pronto a imporre la sua candidatura. Elly Schlein si opporrà, sostenendo di avere diritto a quel ruolo essendo lei la segretaria del partito con più voti.

Conte reagirà, adottando un atteggiamento distaccato e cinico, come quello di Jep Gambardella interpretato da Toni Servillo, ribadendo la celebre frase: «Io non volevo solo partecipare alla festa, volevo avere il potere di farla fallire». Tradotto: «Se non sarò io il premier, allora non lo sarai nemmeno tu, cara Schlein».

Di fronte a questo scenario, appare irrealistico pensare di far partecipare Conte a primarie di coalizione. È preferibile, dunque, anticipare i tempi avviando una selezione per individuare un candidato di mediazione che possa essere accettabile per tutte le parti.

Una proposta concreta è quella di Gaetano Manfredi, stimato e rassicurante, eletto sindaco di Napoli grazie a un’alleanza ampia e progressista. Attuale presidente dell’ANCI e docente autorevole, rappresenta una figura simile a quella di Romano Prodi. Con Manfredi candidato premier, i leader democratici sperano che Conte possa essere convinto con la promessa di un incarico prestigioso, come la presidenza del Senato o il ministero degli Esteri.

Parallelamente, si sta lavorando alla costituzione di un nuovo centro politico con orientamento verso la sinistra, comprendente la rete di Ruffini, esponenti del mondo cattolico come Ciani e Tarquinio, nonché il dinamico assessore romano Onorato. A guidare queste iniziative sono figure consolidate come Dario Franceschini, che opera dietro le quinte, e Goffredo Bettini, attivo con frequenti interviste.

La gestione complessiva del progetto è stata affidata a un esterno: Matteo Renzi. A Silvia Salis, sindaca di Genova, è stata formalmente comunicata l’ipotesi che possa essere lei a guidare questo nuovo partito.

Infine, un’ultima precisazione: nonostante le dinamiche sopra descritte, viene garantito che non esiste alcun risentimento personale nei confronti di Elly Schlein. Resta da vedere quanto questa affermazione corrisponda alla realtà.